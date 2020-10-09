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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذر وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، من بوادر حرب عالمية على الأبواب، مشددا على أن “الولايات المتحدة والصين يجب أن تضعا حدودا للمواجهة”.

مناقشة حدود المواجهة

وبحسب وكالة “بلومبرغ” فقد قال كيسنجر : “يتعين على قادتنا وقادتهم مناقشة حدود المواجهة، حتى لا يتم تجاوز التهديدات”.

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بوادر حرب عالمية على الأبواب .. و“هنري كيسنجر” يكشف عن أطرافها!

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وأضاف : “ومن ثم يتعين عليهم إيجاد طريقة لتنفيذ السياسة التي سيتم الاتفاق بشأنها على مدى فترة زمنية طويلة”.

وتابع: “يمكنك القول إن هذا مستحيل تماما.. وإذا كان الأمر مستحيلا تماما، فسننزلق إلى وضع مشابه للحرب العالمية الأولى”.

التقدم التكنولوجي

وأبدى كيسنجر “قلقه المتزايد من نشوب حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة”، وهو ما عزاه إلى التقدم التكنولوجي الذي غير المشهد الجيوسياسي إلى حد كبير.

وأردف قائلا إن أميركا في الحاجة إلى طريقة جديدة في التفكير تدرك أن العالم معقد للغاية بحيث لا يمكن لدولة واحدة تحقيق مثل هذا التفوق الأحادي الجانب في كل من الاستراتيجية والاقتصاد.

المصدر: وكالات