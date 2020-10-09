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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت الرهينة الفرنسية، صوفي بروتنين، المحررة في مالي مؤخرًا، إسلامها فور وصولها إلى الأراضي الفرنسية.

وقالت بروتنين التي قررت تغيير اسمها إلى مريم إنها ستدعو وتطلب البركة من الله من أجل مالي، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

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ماكرون هو الذي يعيش أزمة وليس الإسلام.. رهينة فرنسية تعلن إسلامها فور عودتها إلى بلادها وهذا اسمها الجديد (شاهد)

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وأضافت بروتنين فور وصولها إلى المطار: "لحسن الحظ فإن سعادتي الكبرى اليوم هي أن أعرف ان مساعدي كان قادرًا على مواصلة العمل بدوني.. بالنسبة لمالي سأصلي واطلب بركات الله ورحمته لأني مسلمة.. تقول هي صوفي ولكن إنها مريم التي تقف أمامك الآن".

واحتجزت مجموعات مسلحة متشددة بروتنين وعدد من المواطنين الأوروبيين الآخرين طيلة 4 أعوام في مالي، وتم الإفراج عنهم بعد الانقلاب الذي وقع هناك مؤخرًا.

ويأتي إعلان مريم إسلامها عقب تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل أيام عن الإسلام، حيث وصف الرئيس الفرنسي أن الدين الإسلامي يمر بمرحلة صعبة.

وأضاف ماكرون الذي كان في استقبال مريم في المطار في تصريحاته السابقة، أن أقلية من مسلمي فرنسا، الذين يُقدر عددهم بنحو ستة ملايين نسمة، يمثلون خطر تشكيل "مجتمع مضاد".

وهاجم عدد من المعلقين على تصريحات ماكرون، متهمين إياه بـ"العنصرية" و"كراهية الإسلام والمسلمين".

وكانت مريم تعمل لسنوات في مالي بمنظمة لإغاثة الأطفال التي كانت ترأسها قبل أن يتم اختطافها، قبل أربع سنوات من قبل جهاديين.