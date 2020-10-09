فنانة مصرية شهيرة: هذا المخرج طلب مني الاستحمام أمام الكاميرا بملابسي الداخلية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٥ مساءً (دوت الخليج)

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن رفضها لطلب مخرج سينمائي طلب منها الاستحمام أمام الكاميرا بملابسها الداخلية.

وقالت السباعي في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "أحد المخرجين بدون ذكر أسماء طلب مني أن أستحم أمام الكاميرا ثم أظهر بملابسي الداخلية ورفضت".

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وأضافت: "فقال لي: وما المشكلة أنتي ظهرتي بالمايوه قبل ذلك.. قلت له إن لكل إنسان منا خطوط حمراء لا يتجاوزها وما يطلبه مخالف لقناعاتي".

وجاء تصريح الفنانة ناهد السباعي ضمن حالة الجدل المثار حول تصريحات الفنان يوسف الشريف، عن اشتراطه عدم ملامسه النساء في عقوده المبرمة مع شركات الإنتاج.

وتعليقا على الموضوع، دافعت ناهد السباعي عن يوسف الشريف قائلة: الناس بتدافع عن حريات كتير أوي اليومين دول.. طب ليه رافضين حرية يوسف الشريف؟

وأشارت إلى أن أغلب النجوم الكبار رأيهم زي يوسف الشريف.



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