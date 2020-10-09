إنتحار الفنانة عبير شوشان.. وهذه وصيتها الأخيرة لجمهورها (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٦ مساءً (دوت الخليج )

صدمت الفنانة الشابة عبير شوشان، جمهورها ومتابعيها عبر السوشال ميديا بخبر انتحارها بمنزلها في واقعة هزت الأوساط الفنية التونسية والعربية، تاركة وراءها وصية طالبت فيها الجميع أن يرحموا بعضهم البعض في آخر كلمات لها.

وعثرت الأجهزة الأمنية على الفنانة التونسية جثة هامدة ، حيث كانت مشنوقة بحبل بوسط شقتها في مدينة قربة بمحافظة نابل بوسط شرق تونس، ليخيم الحزن على فراق الشابة التي لم تتعدَّ عامها الثلاثين بعد.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وكشف مصدر أمني في تصريحات صحفية، أن عبير كانت تعاني من حالة اكتئاب شديد خلال الأيام الماضية بسبب قلة مشاركتها في الأعمال الفنية، خاصة مع حالة التهميش الذي تعيشها فئة كبيرة من الفنانين الشباب.

وأضاف المصدر، أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، لمعرفة السبب الحقيقي، وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمها مؤكدا أن أحد أقاربها هو من اكتشف الواقعة بعد الاتصال بها أكثر من مرة ولم تُجب.

وعبر عدد كبير من الجمهور، عن حزنهم لرحيل الفنانة الشابة وعلقوا :"العثور على الشابّة عبير شوشان مَشنوقة في جبّانة قـربـة هذا الصباح ، لا حول ولا قوّة إلّا باللّه وكانت آخر تدوينة للفقيدة على صفحتها بالفيسبوك قالت فيها كلاماً بمثابة الوصيّة مفادهُ :"حبّوا بعضكم وارحموا بعضكم الدنيا فانية وما تهز كان فعلك نحبكم بارشة ".

وأضافوا :" آخر كلمة قالتها قبل لا تتركنا حبو بعضكم .المسرحية الشابة عبيرشوشان قبل أن تقرر مغادرة هذه الحياة... الله يغفرلك ويرحمك ويصبّر عائلتك وأصحابك".

وتابعوا :"الله يصبر أهلها عبير .. هل هو انتحار . يعني تترك كل الاهتمام من متابعيها ومدونتها وتتحول الى خبر عاجل نهارين والسلام؟".





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