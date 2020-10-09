بفستان قيمته 26 مليون دولار.. لبنانية تحتفل بعيد ميلادها في حفل ضخم وتربط نفسها بـ 150 ضيفًا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٣ مساءً (دوت الخليج )

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأنَّ سيدة لبنانية احتفلت بعيد ميلادها الأربعين بحفلة فخمة بلغت تكلفتها 21.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 27.82 مليون دولار أمريكي، تم إنفاق حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار) منها على فستان كيب فخم مرصع بالجواهر.

وقالت الصحيفة، أن المليارديرة اللبنانية، التي لم يتم الكشف عن اسمها، قامت باستضافة سهرة في قصرها في ميخاس، إسبانيا، لعشرة من أفراد من عائلتها وأصدقائها المقربين، فيما تم ربطها بما مجموعه 150 ضيفًا عبر خاصية "الفيديو كونفرنس"، كانوا متواجدين في 20 حفلة صغيرة أخرى أقيمت في وقت واحد حول العالم، من أجل الاحتفال بميلادها وذلك التزاماً منها بإجراءات التباعد الاجتماعي.

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وقد يظن البعض أن إجراء الاحتفال بهذه الطريقة وفر بعض النفقات، إلا أنه وعلى العكس تماما، إذ تلقى جميع الضيوف في الحفلات العشرين المقامة عن بُعد هدايا فخمة، ودفعت السيدة تكاليف الطعام والمشروبات والتنظيف لكل أصدقائها الذين استضافوا الحفلات بالنيابة عنها.

وبالعودة إلى الفستان الذي بلغت تكلفته 26 مليون دولار، فقد ذكرت الصحيفة أنه كان من تصميم المصممة والفنانة البريطانية ديبي وينغهام، بمساعدة الفنان الرقمي غراي ماكوين، ابن شقيق مصمم الأزياء اللندني الراحل ألكسندر ماكوين.

واستلهمت ديبي تصميم الفستان بشكل كبير، من العباءة الشرق أوسطية الحديثة، وقامت بترصيعه بـ15 ألماسة حمراء نادرة تتراوح أوزانها بين قيراط ونصف وأربعة قراريط، بلغت قيمتها جميعها 18.3 مليون جنيه إسترليني (23.68 مليون دولار).

فيما قامت فتاة عيد الميلاد، بارتداء المجوهرات الفاخرة والتي تكونت من 20 ماسة سوداء وزنها ثلاثة قراريط بقيمة 194.12 ألف دولار، وثلاث ألماسات بيضاء وزنها 10 قراريط بقيمة 776.48 ألف دولار، وألماسة واحدة زرقاء بوزنٍ أقل بقليل من ثلاثة قراريط بقيمة 100129.41 ألف دولار، وست ألماسات صفراء وزنها قيراط ونصف بقيمة 543.54 ألف دولار، حولها نحو أربعة آلاف ألماسة صغيرة بوزن قيراط واحد وبقيمة 129.41 ألف دولار، وألف لؤلؤة من المياه العذبة بقيمة103.53 آلاف دولار.

كما أضافت لمستها الخاصة من خلال تصميم درعٍ للوجه مزينٍ بقلادة مصنوعة خصوصاً لها من إحدى شركات المجوهرات الإيطالية بقيمة 323.53 ألف دولار.

أما بالنسبة لضيوفها الذين استقبلتهم في منزلها فقد أهدت كل واحدٍ منهم قناع وجه مزيناً بسوار من الألماس بقيمة 84.12 ألف دولار.

بينما قامت بإرسال سلة بقيمة 20.71 ألف دولار، مليئة بالطعام الجميل والنبيذ، إلى كل عنوان من العشرين احتفال؛ إذ أقيم حفلان في لندن، ولوس أنجلوس، وهونغ كونغ، والكويت، وقطر، وثلاثة احتفالات أخرى في دبي، وواحد بكلٍّ من باريس وطوكيو وموسكو. كما حصل المضيفين كذلك على حزمة هدايا بقيمة 3.88 ألف دولار.



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