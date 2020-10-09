نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. هذا ما يجب عليك فعله أثناء تناول الطعام على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يؤكد الأطباء على الدوام أن صحة الفم جزء مهم من صحة جسم الإنسان، ويجب الاهتمام بها للوقاية من أمراض الأسنان واللثة، والتي تتسبب في الكثير من الآلام، وينتج عنها الكثير من المشاكل، ومن أبرزها رائحة الفم الكريهة.

ورائحة النفس الكريهة أمر مزعج للغاية، إذ يمكن أن تستمر لساعات بعد تناول بعض الأطعمة التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

قد يهمك أيضًا:

هل تذكرون مذيعة dmc ”وفاء الكيلاني“ ؟؟.. شاهدوا كيف ظهرت اليوم وتألقت بعد غياب طويل.. وما مفاجأتها للجمهور (فيديو)

خطوتين بسيطة للنوم سريعاً والتغلب على الأرق



للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. هذا ما يجب عليك فعله أثناء تناول الطعام

ارتدت فستاناً قيمته 26 مليون دولار مرصعاً بالذهب.. لبنانية تحتفل بعيد ميلادها في حفل باذخ كلَّفها ملايين الدولارات (صور)

سلمان وملك نمبر ون.. تعرف على أكثر أسماء الذكور والإناث تسجيلا في السعودية

ماكرون هو الذي يعيش أزمة وليس الإسلام.. رهينة فرنسية تعلن إسلامها فور عودتها إلى بلادها وهذا اسمها الجديد (شاهد)

ماذا يحدث في الجسم بعد الشفاء التام من كورونا؟

بوادر حرب عالمية على الأبواب .. و“هنري كيسنجر” يكشف عن أطرافها!

للوقاية من أمراض القلب والوفاة المبكرة لا يفوتك هذا المشروب البسيط

نجاة عروسين من الموت في اللحظات الأخيرة.. وهذا ما حدث وتجلت العناية الإلهية

هذه الأغنية التي تسببت بسجن الفنان الكويتي “خالد الملا” لمدة سنتين .. شاهد الفيديو

5 أسباب تؤدي لتراكم الدهون على الكبد.. و7 طرق للعلاج (تعرف عليها)

تركيا تصدر قرارًا هامًا لأجل اللاجئين الفلسطينيين

انتحار فنانة عربية شهيرة بسبب سلطات بلادها والجمهور في صدمة.. شاهد من تكون؟؟

أمريكا تتحرش بالصين.. مدمرة أمريكية اخترقت الحدود دون إذن وقيادة الجيش الصيني تصدر بيانًا عاجلًا

فاكهة تدعم الصحة الإنجابية للذكور وتمنع تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين وتقوي الذاكرة

عروسان "يتحايلان على كورونا" بطريقة مبتكرة ويقيمان عرسهما بحضور 250 ضيفا.. وهكذا كانت النهاية

ارادت زيادة متابعيها على التيك توك بتصوير مشهد مرعب فكانت النهاية كارثية وماتت الفتاة!!.. شاهد الفيديو

أمريكا على صفيح ساخن.. إجراءات عزل ترامب تبدأ للتو ومجلس النواب يستعد لإعلان عجزه وإشهار رئيس بالوكالة مؤقتًا

المفكر الكويتي عبدالله النفيسي: فوجئ وفد عربي بهذه الشروط الأمريكية لقبول تطبيعه مع إسرائيل “فلا تتصوروا التطبيع حفلة شاي”

الكشف عن علامة فموية لنقص فيتامين B12 المهم جدًا لجسمك.. احذر أن تتجاهها قبل فوات الأوان

بعد أشهر على وفاتها.. ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي تنشر صورة نادرة ورومانسية لوالدتها مع هذا الرجل (الاسم + الصورة)

مشروب بسيط يقوي صحة القلب ويحميك من السرطان ويضبط مستويات الكوليسترول والسكر في الدم



ممرضات سعوديات يرقصن داخل المستشفى وضجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد الفيديو



وداعًا لتساقط الشعر.. شامبو طبيعي يمكنك صنعه في المنزل لتعزيز نمو الشعر والقضاء على الصلع دون آثار جانبية

هذه العلامة تعني أن ضغط الدم فيك قد وصل إلى مستويات حرجة!.. انقذ نفسك

ما لا تعرفه عن “جيهان نصر”.. فتاة أحلام التسعينات التي أحبها المعجبون حد الهوس ولاصقتها أكبر شائعة بسبب سمير غانم واعتزلت داخل قصر لندن



العثور على آلاف البراميل دفنها “معمر القذافي” في هذا المخبأ السري لصناعة أسلحة نووية.. ومفاجأة بشأن ما وجدوه بداخلها

أول فيديو للحظة القبض على “عنتيل الجيزة” المتهم بـ58 جريمة شرف أخلاقية في مصر.. شاهد كيف انتقم منه الأهالي؟

هل تذكرون الفنانة السعودية “ريماس منصور” نجمة مسلسل “مخرج7”؟؟.. شاهدوا كيف ظهرت وأثارت الجدل بين الفتيات! (فيديو)

العثور على ثروة وأموال القذافي في تركيا!!.. شاهد المفاجأة كم تبلغ ؟؟ (فيديو)

لكن هناك 8 أطعمة ومشروبات يمكنك دمجها في نظامك الغذائي بانتظام، للحفاظ على صحة الفم واللثة، والتوقف عن القلق بشأن أنفاسك بشكل نهائي، دون استخدام العلكة أو النعناع.

قد يفاجئك هذا، لكن هذا صحيح، الزبادي الأبيض العادي أو الزبادي اليوناني لهما تأثير مفيد، ليس فقط لصحة أمعائك، ولكن أيضا لصحة الفم واللثة، كما أنه يحسن رائحة الفم الكريهة أيضا.

كما تساعد البروبيوتيك في الزبادي البكتيريا الجيدة في فمك على النمو بقوة وتقليل عدد البكتيريا السيئة التي تنتج كبريتيد الهيدروجين، الذي يسبب رائحة الفم الكريهة. ووفقا لدراسة أجريت عام 2005 وجدت أن المشاركين الذين تناولوا الزبادي العادي لمدة 6 أسابيع كانت لديهم كمية أقل من كبريتيد الهيدروجين في أفواههم، بالإضافة إلى نسبة أقل من البلاك واللثة الصحية.

البقدونس والأعشاب الأخرى

تحتوي هذه الأعشاب بشكل طبيعي على زيوت عطرية ستساعدك على إخفاء رائحة النفس الكريهة تماما، كما أنها تحافظ على صحة الفم واللثة بشكل جيد.

القرفة

الفوائد الصحية للقرفة كثيرة، ولكن بشكل حاسم لصحة الفم. للقرفة خصائص قوية مضادة للميكروبات يمكن أن تساعدك على التخلص من البكتيريا المسببة للرائحة، وتساعد على تحسين صحة أسنانك أيضا. من المعروف أن زيت القرفة، على وجه الخصوص، يعمل على تكسير المركبات الكبريتية المتطايرة التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

الزنجبيل

تشتهر القرفة والزنجبيل بقدراتهما المضادة للميكروبات، بالإضافة إلى الفوائد الإضافية لعملية الهضم المهدئة أيضا.

إذا كنت بحاجة إلى استعادة رائحة أنفاسك بعد تناول وجبة لاذعة بشكل خاص، فإن تناول قطعة صغيرة من الزنجبيل أو شرب كوب من شاي الزنجبيل بعد الوجبة سيكون قادرا على القضاء على أي روائح كريهة، كما يحافظ على صحة الفم واللثة.

الشاي الأخضر

من المحتمل أن يكون الشاي الأخضر أحد أكثر المشروبات الصحية التي يمكن تناولها، بعد كل شيء، وهناك سبب يجعل من المعتاد إنهاء أي وجبة بكوب من الشاي الأخضر في العديد من البلدان الآسيوية.

اتضح أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات معينة تسمى البوليفينول، والتي يمكن أن تقضي على البكتيريا السيئة في الفم والروائح الكريهة معها أيضا. هناك فوائد إضافية للشاي الأخضر، وهي حمايتك من أنواع معينة من سرطان الفم.

البطيخ

البطيخ والشمام، لا يقتصر الأمر على كون كل هذه الفاكهة ذات القدرة الفائقة على الترطيب ومساعدتك في التخلص من أي بقايا بين أسنانك، ولكنها أيضا غنية بفيتامين سي. وقد اتضح أن تناول حمض الأسكوربيك (اسم آخر لفيتامين سي) يجعل البيئة في تجويف الفم حمضية للغاية، بحيث لا يمكن للبكتيريا السيئة أن تنمو، مما يساعدك على التخلص من كل تلك الروائح الكريهة أيضا، كما يساعد في الحفاظ على صحة الفم واللثة.

بذور الشمر

تحتوي زيوت الشمر على خصائص مضادة للبكتيريا تعمل على القضاء على الروائح الكريهة، ولزيوت الشمر فوائد علاجية أخرى في الحفاظ على صحة الفم واللثة.

التفاح

اتضح أن هذه الفاكهة الغنية بالعصارة مفيدة بشكل خاص لصحة الأسنان والفم واللثة، فهي ليست فقط غنية بفيتامين C والبوليفينول الذي سيساعد على قتل كل تلك البكتيريا المسببة للرائحة، ولكن عصارة الفاكهة ستساعد أيضا على تنظيف ما بين أسنانك، والحفاظ على اللثة قوية ونظيفة.