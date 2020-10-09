نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيا الشعيبي تتصدر "الترند" بسخرية من فنانة مشهورة.. ومطالب بالتحقيق بشأن مقطعها الإباحي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٣ مساءً (دوت الخليج )

تصدّر اسم الممثلة الكويتية هيا الشعيبي الترند في الخليج بعد ظهورها في برنامج "كاربول كاريوكي"، مؤخراً، وهي تسخر من فنانة عربية مشهورة ، مجاملة للفنانة الإماراتية أحلام التي اشتعلت بينها وبين تلك الفنانة خلافات منذ فترة طويلة.

وقامت الممثلة الكويتية بتقليد صوت الفنانة الاماراتية أحلام. مؤكدةً إن الأخيرة أكثر فنانة برعت في تقليدها، وانها "ملكة وشخصيتها قوية".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

فضيحة جنسية مدوية تطارد مخرج عربي شهير

"مقطع إباحي" يشعل "تويتر" ويتسبب بالقبض على هيا الشعيبي (فيديو وصور)

بفستان قيمته 26 مليون دولار.. لبنانية تحتفل بعيد ميلادها في حفل ضخم وتربط نفسها بـ 150 ضيفًا

إنتحار الفنانة عبير شوشان.. وهذه وصيتها الأخيرة لجمهورها (صور)

فنانة مصرية شهيرة: هذا المخرج طلب مني الاستحمام أمام الكاميرا بملابسي الداخلية

خطافة الرجال.. هجوم شرس على نجمة سعودية شهيرة

ابنة جمال عبد الناصر : هذا ماحصل لوالدي بسبب السيسي

الجمهور يطارد رانيا يوسف ويبحث عن أنغام (صور)

هيا مرعشلي تستعرض أفخاذها ومناطق حساسة من جسدها (شاهد)

من وسط البحر.. ياسمين صبرى تبهر الجمهور بإطلالة ساحرة

كما ولدتها أمها.. منى زكي تشعل منصات التواصل بصور ساخنة بعضها وهي تستحم (شاهد)

تسريب صور جريئة لنجم "فضيلة وبناتها" وحبيبته الجديدة

بعد خطفها حبيب صديقتها.. نجمة تركية شهيرة تظهر بفستان شفاف يكشف ما تحته بوضوح

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

وأردفت ساخرة من الفنانة السورية أصالة نصري : "لا حدا يقرب صوبها وخصوصا اللي تقول آه"، لتتبع ذلك بتقليد صوت أصالة ولكن من دون أن تسمّيها.

وعندما سألها مقدّم البرنامج هشام الهويش من تقصد بكلامها، ردت: "أقصد ناس وقفت على المسرح وقالت: "أنا ما عندي إلا فستان واحد بدكن بدكن ما بدكن ما بدكن"، في إشارة إلى الفنانة أصالة نصر، عندما سخرت من الفنانة أحلام على مسرح في الكويت.

وحين قال لها "الهويش" إنها تتكلم لهجة سورية وطلب منها أن تذكر اسم الفنانة التي تقصدها وان لا تكون "خوّافة"، ردّت الممثلة المثيرة للجدل هيا الشعيبي قائلةً : أنا لا أخاف وغنّت مقدمة المسلسل الكرتوني "حكايات عالمية" التي أدتها أصالة في طفولتها.

وفي سياق آخر أزدادت الحرب الالكترونية بين المغردين السعوديين وعلى رأسهم الإعلامي مفرح الشقيقي ، وبين الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، إشتعالا خصوصاً بعد انتشار أخبار عن صدور قرار بمنع الأخيرة من الظهور في الإعلام السعودي، وتهديد الشعيبي بتقديم شكوى بالشقيقي لدى السفارة السعودية في الكويت، مما أثار ضدّها هجوماً آخر عنيف .

ومساء أمس الخميس، تناقل رواد موقع تويتر مقطعاً اباحيّاً نشرته الممثلة المثيرة للجدل هيا الشعيبي عبر حسابها في "سناب شات"، مما أثار ضدّها غضبا واسعا ، وتم تقديم شكوى بها إلى شعبة الجرائم الالكترونية، وطالب عدد من المغرّدين بالتحقيق معها. وبالفعل، تم استدعاء الشعيبي، وفق ما ذكرت عدد من الصفحات الكويتية الموثقة عبر "توتير" و"انستغرام"، وتم التحقيق معها.

هيا وبعد انتشار مقطع الفيديو الإباحي بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع تويتر، نشرت فيديو زعمت فيه إنّ حسابها في "سناب شات"، تعرّض للقرصنة أكثر من مرة، وأنّها استرجعته، فيما شكّك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصحّة ذلك، لأنّ حسابها موثّق والحساب الموثّق من الصعب اخترافه وقرصنته.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام