بدور البراهيم: أنا مكسرة السوشال ميديا ومكسرة الدنيا (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤٦ مساءً (دوت الخليج )

أثارت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد ظهورها بمقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" وهي تنتقد فيه حديث بعض الحسابات التي تروج مقاطع الفيديو عن المشاهير، فتباهت بكونها الأكثر شهرة في الشرق الأوسط. حسب قولها.

وقالت بدور البراهيم: "كل يوم تطلع هالأشكال تقول مين مكسر السوشال ميديا مين أكثر مشاهدات ها لأسبوع.. أقول: "مكسرة الشوسال ميديا ومكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك".

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وتابعت البراهيم قائلة: "إذا انت أصلًا تبي تشتهر وتسوي مشاهدات نزل كل أسبوع أشياء عني بس وشوف المشاهدات عندك.. بدور البراهيم أكثر مشهورة وفاشينيستا في الشرق الأوسط عليها بحث في غوغل وتويتر وكل مكان.. اصحوا".

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع المقطع متداولينه على نطاق واسع وأكدوا أن خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم "ماخدة مقلب" في نفسها في إشارة إلى أنها تتباهى كونها الأكثر شهرة رغم أن ما يدور عكس ذلك، مذكرينها بتصريحها الشهير: "ما يشم مفارق راسي إلا اللي بيدفع مليون"، للتدليل على أنها تثير الجدل للشهرة.

وجاء في تعليقات المتابعين التي كانت غالبيتها ساخرة منها: "من ذي.. أم أغلى مفرق رأس؟"، و"نفس ورشة وداد سيري"، و"ماخذه مقلب في نفسها"، و"من الخبل اللي يبحث عنك بقوقل"، و"تعطوهم اكبر من حجمهم"، و"أول مرة أدري عنها".

واستعاد عدد من المتابعين ما افتعلته من إثارة جدل كي تصل للشهرة وتصبح "تريند" في مواقع التواصل الاجتماعي ويبحث عنها الجمهور فالبعض تذكر واقعة حرقها لليزر، فضلًا عن تغنيها بأنه كُتب لها مهر مليون ريال سعودي على الورق، واتضح أنها عادت بعد ذلك خالية الوفاض معللة بأنها صرفت جميع أموالها بفرنسا.

وذكر البعض ما قامت به مؤخرًا عندما احتكت بالفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، ذات الشهرة الواسعة في الوطن العربي، وتحدثت بأنها أجمل منها ساخرين بأن من صعدت وقتها للتريند كانت سعاد حسني وليست هي بدور.

يُذكر أن بدور البراهيم، أعلنت مؤخرًا انفصالها عن زوجها بشكل رسمي، بعد زواج استمر بينهما ستة أشهر فقط، حيث أكدت أنها حصلت على ذلك رسميًا من محكمة الأحوال الشخصية في الدمام، معلقة: "وأخيرًا تم انفصالي رسميًا.. أحب أبارك لنفسي وصحتي وعافيتي ومستقبلي"



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