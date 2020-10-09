نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور.. ركبة نجوى كرم تشعل منصات التواصل.. و"سعد" يعيدها لمكانها الطبيعي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٠ صباحاً (دوت الخليج )

أشعلت ركبة الفنانة اللبنانية نجوى كرم، منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشر إحدى صورها التي التقطت لها في برنامج "فويس سينيور" وهي بدون ركبة بسبب تدخل المصور الفوتوغرافي ذبيان سعد ، بالفوتوشوب في تلك الصورة .

بدوره نشر ذبيان سعد، تغريدةً عبر حسابه الخاص على تويتر علق فيها على ما حدث من جدل حول اختفاء ركبة الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في إحدى صورها خلال ظهورها الأخير ببرنامج "ذا فويس سينيور"، مرفقاً إياها بصورتين إحداهما تظهر وجود ركبتها.

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واعترف المصور الفوتوغرافي في تغريدته بأن ما جرى كان خطأه وأنه يعترف به، حيث علق بالقول: "الاعتراف بالخطأ فضيلة بعتت صورة نجوى كرم ما انتبهت للركبة لانو عالسرعة".

وقال المصور الفوتوغرافي "بس معقولة عناوين الصحافة شو رخيصة تركتو كل شي حلو بنجوى من اطلالتها لفستانها ولهضامتها بالبرنامج و ركزتوا عالركبة"، مضيفاً: "وهيدي صورة نجوى مع الركبة".

واختتم المصور الفوتوغرافي الذي بدا عاتباً على ما جرى، قائلا: "للأسف صرنا صحافة الترند مش صحافة القلم المحترم".

وفور نشر المصور الفتوغرافي لهذه التغريدة، تفاعل بعض رواد موقع تويتر معها، حيث دافع قسم منهم عن الصحافة التي قامت بتداول الخبر، إضافةً إلى إشادتهم باعترافه بهذا الخطأ البسيط ومطالبينه بالتقليل من الفوتوشوب خصوصاً في صور نجوى، إذ قال أحدهم: "لا مش الصحافة اغلبيتن فانز شى فنانة مقهورين عن الضجة الحلوة الى عملتها نجوى.الصورة كتير بتجنن والركبة كتار ما انتبهوا الا بعد ملاحظة كم شخص عملوها مشان يتحصلو على شوى لايكات. وكتير شكرا إلك لانك احكيت عن هالخطأ البسيط وما غير ابدا من حلاوة الصورة .بس بليز لا تكثر فوتوشوب لنجوى".

ويبدو أن تبرير سعد لم يقنع الجمهور الذي رأى أن الصورة ما زالت غير جيدة وبها شيء غير منطقي، معتبرين أن الصورة التي وضعها تشير إلى أنه قام بتركيب "ركبة" للصورة وأنها معدلة أيضاً باستخدام الفوتوشوب حيث علقت إحداهن بالقول: "مو ملاحظ انو هالركبة سالتة لتحت زيادة لو ضليت ساكت كان احسن"، وأضافت أخرى: "هي صح الركبة رجعت بس كمان مفتشبة مو معقول أبدا مكانها كتير نازله لتحت يعني مبين مكانها بالصورة الأولى ازبط".

يُذكر أن النجمة اللبنانية، كانت قد أطلت بفستان ذهبي من طراز "لا بورجوازي" تميز بقصته الضيقة وغير المتوازية عند منطقة الكتف، والتي سلطت الضوء على رشاقتها، إلا أن تلك الإطلالة التي لاقت الكثير من الاستحسان من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، لفتت الأنظار بسبب الفوتوشوب الذي خضعت له الصورة، إذ لاحظ الكثيرون اختفاء منطقة الركبة كليًا، ليبدأ بعدها سيل من الانتقادات لاستخدام الفوتوشوب المبالغ فيه في صور النجوم والنجمات.





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