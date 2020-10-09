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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد تكون أحد هؤلاء الأشخاص الذين يفضلون الابتعاد عن البصل بجميع أشكاله وأنواعه، بسبب مذاقه الحاد ورائحته النفاذة، ولكنك ستعيد التفكير حتما بعد قراءة هذا المقال، والذي سيساعدك على التعرف على فوائد البصل الأحمر.

أنواع البصل

ينتمي البصل إلى عائلة الثوميات، والتي تتضمن الثوم المعمر والثوم والبصل والكراث، وقد تم زراعته منذ آلاف السنين في الحضارة المصرية القديمة، وقد اعتاد المصريون القدماء على تقديسه بسبب خصائصه المميزة، حيث يتمتع بخصائص طبية عديدة بالإضافة إلى نكهته الفريدة التي تميزه عن غيره.

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البصل مهم جدًا للحماية من سرطان المعدة والقولون والمستقيم.. وفوائد كثيرة ستندهش عند معرفتها



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يتنوع البصل من حيث الشكل، والحجم، واللون، ولكن أكثر أنواعه انتشارا هو البصل الأحمر، والأصفر، والأبيض، وتتعدد نكهاته ما بين الحلوة، والحادة، واللاذعة، ويرجع اختلاف نكهاته إلى الموسم الزراعي التي تم زراعته به.

فوائد البصل الأحمر

إن كنت لا تستطيع تناول البصل الأحمر في صورته النيئة، فلابد وأن تستخدمه أثناء الطهو، فبالإضافة إلى كونه يمنح طعامك مذاقا مميزا، فهو يحتوي على العديد من المركبات والتي تساعد على الحماية من العديد من الأمراض

ومن أهم فوائده أنه وفقا لدراسة أجريت فهو يساعد على خفض مستويات الكوليسترول بالدم، خاصة في حالة السيدات المصابة بمرض تكيس المبايض.

فوائد البصل الأحمر في الحماية من السرطان

من فوائد البصل الأحمر أنه يمتلك العديد من مركبات الكبريت العضوية، والتي تدعم نظام المناعة ويقلل من الكوليسترول ويدعم الكبد.

كما يساعد مركب كبريتيد الأليل والتي تساعد على الوقاية من السرطان وأمراض القلب.

فوائد البصل الأخرى

يساعد على الحماية من أمراض القلب.

يساعد على الحماية من أمراض السكر.

يساعد البصل على التقليل من الشعور بالاكتئاب، لأنه يمنع وصول الهوموسيتين (حمض أميني يتواجد داخل الجسم) وبعض المركبات الأخرى إلى المخ، وليس هذا فقط، حيث أن الزيادة في إنتاج الهوموسيتين يتداخل مع إنتاج الجسم للمركبات الهامة كالسيروتونين، والدوبامين، والنورادرينالين، والتي تلعب دورا هاما في تنظيم الحالة المزاجية للشخص.

يلعب دورا هاما في الحفاظ على نضارة الشعر والبشرة، حيث أنه يشارك في بناء فيتامين سي، والذي يشكل جزء أساسي في تكوين الشعر والجلد.

غني بالكثير من العناصر الغذائية كالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة.

يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، حيث يحتوي كل 100 جرام على ما يقارب 40 سعرا حراريا وبالتالي يساعد على الحماية من خطر السمنة.

من فوائد البصل أنه يساعد على الحماية من أنواع معينة من السرطان خاصة سرطان المعدة، وسرطان القولون، وسرطان المستقيم.

وفي أحد الأبحاث الحديثة التي تم نشرها في جريدة المعهد القومي لأمراض السرطان، وجد خلالها أن الخضروات من عائلة الثوميات لها القدرة على الحماية من سرطان البروستاتا لدى الرجال.

لم يستطع العلماء التوصل إلى الآلية التي تعمل بها هذه المركبات لتقلل من انتشار السرطانات، ولكنها تعمل على الحد من نمو الأورام، والطفرات داخل الجسم، كما أن البصل يعد مصدرا قويا لفيتامين سي المضاد للأكسدة، والذي يمنع تكوين الأيونات الحرة، والتي تعد واحدة من أقوى مسببات السرطان.

تأثير البصل الأحمر على العين

ربما تكون أحد أسباب كراهيتك للبصل هو أنه يؤثر على عينيك حتى تقوم بالبكاء، يرجع ذلك إلى احتواء البصل على غاز ثيالوكسيد البروبان المتطاير( syn-Propanethial-S-oxide)Hأو 1و2 ديثييتان، والذي يسبب الشعور بالبكاء نتيجة لتفاعله مع المياه الموجودة بقرنية العين وتتحول إلى حمض كبريتيك فتفرز العين المزيد من الدموع في محاولة منها للتخلص من هذا التأثير.

لذلك سنذكر لك في الخطوات القادمة كيف تتجنب البكاء أثناء تقطيع البصل:

قم بتقطيع البصل في وعاء صغير من الماء، لتتجنب تفاعل الغاز الناتج عن تقطيع البصل مع عينيك.

قم بتشغيل مروحة، أو شفاط، أو حتى قم بفتح النافذة لتمنع تهيج العينين.

قم بتقطيع البصل بجوار أحد الصنابير المفتوحة حتى لا تدمع عيناك.

هل للبصل أي أضرار؟

تكاد تنعدم مخاطر استهلاك البصل، ولكن كالعادة فإن المبالغة في استهلاك أي من المواد والعناصر الغذائية قد يترك بعض النتائج السلبية، وقد يتعرض بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البصل إلى بعض المشكلات.

ولذلك وكالعادة ننصحك عزيزي القاريء باتباع نظام صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية دون المبالغة في التركيز على عنصر واحد دون غيره.

المصدر: كل يوم معلومة طبية