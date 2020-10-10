نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نيللي كريم تتجاوز الخطوط الحمراء في أحدث إطلالة.. والجمهور : غطي حتى أردافك (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً (دوت الخليج )

تداولت صفحات فنية على موقع إنستغرام، مساء اليوم ، صورة للفنانة نيللي كريم، ظهرت فيها شبه عارية.

وأثارت الصورة الجديدة للفنانة المصرية، جدلاً واسعاً على إنستغرام، وقال متابعون أنها تجاوزت حد الجراءة وكل الخطوط الحمراء، وعادت وتقاليد المجتمع المصري.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بطل "المؤسس عثمان" يستعرض مفاتن زوجته في صور مسربة صدمت الملايين

القبض على سعودي أثار ذعر سكان الطائف بسلاح رشاش (فيديو)

قائد طائرة السادات ومبارك الرئاسية الخاصة يكشف أسرارا تنشر لأول مرة

بالصور.. ركبة نجوى كرم تشعل منصات التواصل.. و"سعد" يعيدها لمكانها الطبيعي

بدور البراهيم: أنا مكسرة السوشال ميديا ومكسرة الدنيا (فيديو)

هيا الشعيبي تتصدر "الترند" بسخرية من فنانة مشهورة.. ومطالب بالتحقيق بشأن مقطعها الإباحي

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

فضيحة جنسية مدوية تطارد مخرج عربي شهير

"مقطع إباحي" يشعل "تويتر" ويتسبب بالقبض على هيا الشعيبي (فيديو وصور)

بفستان قيمته 26 مليون دولار.. لبنانية تحتفل بعيد ميلادها في حفل ضخم وتربط نفسها بـ 150 ضيفًا

إنتحار الفنانة عبير شوشان.. وهذه وصيتها الأخيرة لجمهورها (صور)

فنانة مصرية شهيرة: هذا المخرج طلب مني الاستحمام أمام الكاميرا بملابسي الداخلية

خطافة الرجال.. هجوم شرس على نجمة سعودية شهيرة

ابنة جمال عبد الناصر : هذا ماحصل لوالدي بسبب السيسي

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

وفي الوقت الذي شن العديد من المتابعين هجوماً شديدا على نيللي كريم وطالبوها بتغطية حتى أردافها ، دافع عنها الكثير من جمهورها ومحبيها، واعتبروا إطلالتها مناسبة لمهنتها الفنية، وتغزلوا بجمالها الساحر ومفاتنها الظاهرة للعيان.

وبدت الفنانة نيللي كريم في الصورة المتداولة وهي مرتدية فستانًا شفافاً يظهر كل تفاصيلها بوضوح تام ، واختارت تسريحة شعر ذهبية اسدلتها على ظهرها واجزاء من صدرها .

وكانت نيللي، قد صدمت جمهورها بحديثها بجراءة كبيرة على الهواء مباشرة، عن الحيوانات المنوية للفنان السوري قيس الشيخ نجيب، خلال استضافتها مؤخراً في البرنامج التلفزيوني "قعدة رجالة".

وقالت إن الرجل يعيش عالة على المرأة ويتعامل معها على أنها لا قيمة لها ويحاول السيطرة عليها بحجة أنه الرجل.

ووصفت نيللي كريم، خلال المقابلة، الرجل الذي يعيش عالة على المرأة بأنه "نطع"، موجهة حديثها لقيس عندما قال: "أنا ما عندي مشكلة بالحياة.. أنا زلمي مرن جدًا بالحياة"، لترد عليه نيللي قائلة: "أنت نطع".

وضحك قيس الشيخ نجيب، متسائلًا عن معنى كلمة "نطع" لترد عليه نيللي كريم: "قاعد مبتعملش حاجة بتتخدم بس قاعد عالة.. في ناس كده عالة على المجتمع"، فقال قيس: "أنا عالة على المجتمع شايفتيني"، لترد نيللي: "آه قاعد بلا شغلة ولا مشغلة".

واندهش قيس الشيخ نجيب بشدة من مهاجمة نيللي كريم ، للرجل وقولها بأنه لا فائدة منه في الحياة سوى أنه يتبرع بـ"حيواناته المنوية" للإنجاب فقط وليس له أي دور آخر بالحياة، وذلك في إطار تجسيده لشخصية الرجل الذي يرى في نفسه القوة وأنه المسيطر على المرأة، ليرد قيس: "حيوانات إيه؟.."، فأعادت نيللي حديثها: "حيواناتك المنوية ومشيت بس ملكش لازمة".

وردّ قيس قائلًا: "إنت ليش عم تهاجميني؟"، لترد: "أنا مش بهاجمك خالص أنا بقولك الحقيقة والحقيقة دايمًا مرة.. بتبقى أليمة كده".

وتعرضت الفنانة المصرية، إثر حديثها على الرجل بكونه عالة وبلا شغل ، لهجوم عنيف من قبل رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، ووصفوها بالمترجولة .وتساءلوا عن سبب فقدانها للانوثة وصوت المرأة الذي يتخلله الرقة والعذوبة حتى وهي في قمة الغضب. حسب قولهم.

ودعوا نيللي كريم إلى التفريق بين النقد البناء والتجريح والإساءة، خاصة عند ظهورها عبر شاشة التلفاز، ولكونها فنانة ويتطلب منها الاتزان والعقلانية والرد على الأسئلة بطريقة ديبلوماسية حتى لا تظهر كبعض النساء العاديات اللاتي لا يعرفن غير الصراخ.

وفي مقطع آخر، تم تداوله أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المذيع والفنان قيس الشيخ نجيب وصوته مرتفع قليلا، لترد عليه: "إنت هتعلي صوتك عليا كده راجل يعني"، ليرد قيس ممازحًا : "أيوه راجل وسيد الرجالة إيه مو شايفتيني هيك يعني؟".

وبعدها أعرب قيس عن إعجابه بتجاوب نيللي كريم معه في فقرتهما، إلا أن نيللي كريم ردت مجدداً بعنترية مؤكدةً بأنها ستفاجئه أكثر مما فاجأته، بينما قال لها قيس: "حط عيني بعينك لشوف شايفة رجال ولا مو رجال"، فقالت نيللي: "أهو إنت فاكرني يعني هخاف.. لا مو رجال"

برنامج قعدة رجالة، من تقديم الفنانين: قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام