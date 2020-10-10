من جديد.. مواجهة بين عمرو دياب ومحمد رمضان وحسن شاكوش وعمر كمال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج توب 10 الفن. منافسة قويّة بين أغنيات دخلت السباق ونالت نسب عالية من المشاهدات على يوتيوب والـ LiveStreaming، والإستماع على التطبيقات الموسيقية، والطلب عبر الإذاعات والتلفزيون.

وتدخل المنافسة هذا الأسبوع أغنية أصالة ​ "والله وتفارقنا" وأغنية أصيل هميم​ "الظروف". وتستمر بالمنافسة أغنية رامي عياش "أنا ثائر" واغنية أصالة "إشتقت لك" وأغنية سليم عساف ​ "يا مدلع" وأغنية ​حسين الجسمي​ "بالبنط العريض"، وأغنية عمرو دياب ​​ "أماكن السهر" وديو تامر حسني​ ومحمود العسيلي​ "إختراع"، وأغنية ​إليسا​ "انا شبه انسيتك"، ومهرجان "عملنا لغبطيطا ركبت " ل عمر كمال​ و​حسن شاكوش​، وأغنية أنغام "بحبك وبرتاحلك" وديو محمد رمضان ​​ وميتر جيمس "يا حبيبي" أغنية أدهم نابلسي ​​ "مش عيب" وأغنية سميرة سعيد ​​ "قط وفار"

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وفي هذه الحلقة يتقدّم عمرو دياب على محمد رمضان وعمر كمال وحسن شاكوش بأغنيته "أماكن السهر" التي تشاركه فيها الممثلة المصرية دينا الشربيني.



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