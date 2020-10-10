بطل "المؤسس عثمان" يستعرض مفاتن زوجته في صور مسربة صدمت الملايين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداول رواد السوشيال ميديا ثلاث صور ساخنة للنجم التركي الشاب بوراك أوزجفيت بطل المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان مع زوجته الممثلة التركية الجميلة فهرية إفجان. وظهرت الممثل التركي في الصورة الأولى وهو يحتضن زوجته من الخلف فيما وضعت هي كفيها على كفيه. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: "نانسي عجرم" ترقص بعفوية في فيديو كله هضامه.. شاهد جورج وسوف باكياً: كل شيء راح (فيديو) من جديد.. مواجهة بين عمرو دياب ومحمد رمضان وحسن شاكوش وعمر كمال نيللي كريم تتجاوز الخطوط الحمراء في أحدث إطلالة.. والجمهور : غطي حتى أردافك (شاهد) القبض على سعودي أثار ذعر سكان الطائف بسلاح رشاش (فيديو) قائد طائرة السادات ومبارك الرئاسية الخاصة يكشف أسرارا تنشر لأول مرة بالصور.. ركبة نجوى كرم تشعل منصات التواصل.. و"سعد" يعيدها لمكانها الطبيعي بدور البراهيم: أنا مكسرة السوشال ميديا ومكسرة الدنيا (فيديو) هيا الشعيبي تتصدر "الترند" بسخرية من فنانة مشهورة.. ومطالب بالتحقيق بشأن مقطعها الإباحي ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة فضيحة جنسية مدوية تطارد مخرج عربي شهير "مقطع إباحي" يشعل "تويتر" ويتسبب بالقبض على هيا الشعيبي (فيديو وصور) بفستان قيمته 26 مليون دولار.. لبنانية تحتفل بعيد ميلادها في حفل ضخم وتربط نفسها بـ 150 ضيفًا إنتحار الفنانة عبير شوشان.. وهذه وصيتها الأخيرة لجمهورها (صور) هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة وفي الصورة الثانية وضعت النجمة التركية رأسها على صدر زوجها وهما على متن قارب في عرض البحر وهي مرتدية قميص خفيف يظهر فخذها العاري. وفي الصورة الثالثة اصطادت عدسة المصورين النجمين التركيين وهما في حمام السباحة حيث ارتدى بوراك شورت قصير فيما ارتدت زوجته فهرية أفجان روب استحمام عاري وظهرت وهي تلتقط صورة سيلفي لنفسها. وبوراك هو بطل المسلسل التركي الشهير "قيامة عثمان"، الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الأشهر "قيامة أرطغرل"، والذي قام ببطولته على مدى 5 مواسم، الفنان التركي إنجين التان. واشتهر بوراك في العالم العربي بدوره في مسلسل الحب المستحيل بدور عمر، وبدور بالي بك في مسلسل حريم السلطان في الجزء الثاني وأخيرا دور عثمان في مسلسل قيامة عثمان.

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