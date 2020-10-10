نشكركم على قرائتكم خبر إعلان حالة الطوارئ لدولة عربية وأكثر من 1000إصابة يومياً بفيروس كورونا على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أكدت نصاف بن علية، مديرة المرصد الوطني للأمراض المستجدة التابعة لوزارة الصحة أن انتشار فيروس كورونا في تونس بلغ 156 إصابة لكل 100 ألف ساكن خلال الـ14 يوماً الأخيرة.

وأضافت، أن 27 معتمدية (تجمع سكني محلي) تجاوزت نسبة ظهور المرض فيها 100 إصابة على 100 ألف ساكن، في حين بلغت النسبة الإجمالية منذ فتح الحدود يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي 250 إصابة على كل 100 ألف ساكن؛ ولهذا السبب تم تصنيفها كمناطق ذات خطورة عالية، وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات لتطويق الفيروس، من بينها منع استعمال الكراسي والطاولات في المطاعم والمقاهي، وغلق الأسواق الأسبوعية وإجبارية ارتداء الكمامات في الفضاءات المغلقة، علاوة على حظر التجوال في عدد من الولايات.

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وبيّنت نصاف بن علية، أن تونس لم تسجل أي حالة وفاة بسبب كورونا في صفوف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، مشيرة إلى أنه حسب آخر تحيين قامت به الوزارة، فإن نسبة الأطفال المصابين بفيروس كورونا لا تتجاوز 5 في المائة من إجمالي الإصابات، وهو ما يفسر عدم تعليق الدروس في المؤسسات التعليمية.

وأكدت أن استراتيجية الوزارة تعتمد على فرض حزمة من الإجراءات الاستثنائية في المناطق التي تسجل ارتفاعاً متسارعاً لحالات الإصابة، قصد التمكن من الحدّ من تفشي العدوى.

وقد تصدرت 8 ولايات القائمة، وهي ولايات تونس الكبرى الأربع (تونس، واريانة، وبن عروس، ومنوبة)، وسوسة، والمنستير، وسيدي بوزيد، ونابل، قائمة الإصابات بالوباء.

في السياق ذاته، كشفت وزارة الصحة التونسية عن تفشي وباء كورونا بولايات عدة؛ ما أدى إلى إعلان حظر التجول بصفة كلية في 6 ولايات وبشكل جزئي في ولايتين.

وتأتي هذه الإجراءات إثر الارتفاع الهائل لعدد الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» الذي بات يتجاوز حدود الألف إصابة في اليوم الواحد ونحو 20 وفاة بالفيروس يومياً.

وخلال اليومين الماضيين قدر معدل الإصابات اليومية بـ156 إصابة، أما عدد الوفيات فهو في حدود 68 وفاة خلال ثلاثة أيام بما يعني نحو 23 وفاة في اليوم الواحد.

ويقارب عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حالياً 25 ألف إصابة، في حين يقدر عدد الوفيات بـ389، وبلغ عدد المصابين الذين تم استقبالهم بالمستشفيات منذ الكشف عن الوباء في الثاني من مارس (آذار) الماضي نحو 1176 مصاباً، كما تم استقبال 124 مصاباً بأقسام الإنعاش وتم إخضاع 54 مصاباً للتنفس الصناعي.