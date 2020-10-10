سفن حربية مصرية تستعد للمرور قرب سواحل إسطنبول.. ماذا يحدث؟

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عدن - نيرة ابو خليفة - في تدريبات عسكرية هي الأولى من نوعها، تستعد سفن البحرية التابعة للجيش المصري للمرور قرب السواحل التركية. وتشارك البحرية المصرية في تدريبات عسكرية مع نظيرتها الروسية في البحر الأسود ، بحسب روسيا اليوم . جديد أخبار دوت الخليج: وبموجب التدريبات، سيكون على السفن الحربية المصرية أن تمر من مضيق البسفور التركي الشهير وبحر مرمرة للوصول إلى البحر الأسود لتنفيذ المهام التدريبية. وبذلك، ستمر السفن المصرية قرب مدينة اسطنبول أكبر المدن التركية والتي تطل على البحر المتوسط وتقع في مدخل مضيق البوسفور. ومن فرط أهميته لتركيا التي تتحكم فيه وارتباطه بالمدينة، يطلق على مضيق البسفور اسم مضيق اسطنبول.

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