نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ممثل شهير يغتصب مراهقة بعمر ابنته في غرفة النوم (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشف موقع Daily Beast، عن تفاصيل واقعة اغتصاب قام بها الممثل الأمريكي تيموثي هوتون - 59 سنة، كانت ضحيتها عارضة أزياء سابقة تُدعى سارة جونستون.

وقالت سارة جونستون، إن جريمة الاغتصاب في حقها جاءت منذ أكثر من 30 عامًا، حينما كانت تبلغ من العمر 14 سنة وقتها، مشيرة إلى أن تفاصيل الواقعة جاءت عام 1984، حينما تمت دعوتها وفتاتين أخريين إلى فندق يقيم فيه «هوتون».

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

عشيق رهف القنون الكنغولي يتركها وحيدة والأخيرة تفجر مفاجأة

نانسي عجرم ترقص بعفوية في فيديو كله هضامه.. شاهد

جورج وسوف باكياً: كل شيء راح (فيديو)

من جديد.. مواجهة بين عمرو دياب ومحمد رمضان وحسن شاكوش وعمر كمال

بطل "المؤسس عثمان" يستعرض مفاتن زوجته في صور مسربة صدمت الملايين

نيللي كريم تتجاوز الخطوط الحمراء في أحدث إطلالة.. والجمهور : غطي حتى أردافك (شاهد)

القبض على سعودي أثار ذعر سكان الطائف بسلاح رشاش (فيديو)

قائد طائرة السادات ومبارك الرئاسية الخاصة يكشف أسرارا تنشر لأول مرة

بالصور.. ركبة نجوى كرم تشعل منصات التواصل.. و"سعد" يعيدها لمكانها الطبيعي

بدور البراهيم: أنا مكسرة السوشال ميديا ومكسرة الدنيا (فيديو)

هيا الشعيبي تتصدر "الترند" بسخرية من فنانة مشهورة.. ومطالب بالتحقيق بشأن مقطعها الإباحي

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

فضيحة جنسية مدوية تطارد مخرج عربي شهير

"مقطع إباحي" يشعل "تويتر" ويتسبب بالقبض على هيا الشعيبي (فيديو وصور)

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

وأضافت سارة، أن الممثل الأمريكي المُغتصب، شاهدها وبدأ يقترب منها بعد أن تم تقديم المشروبات لها وللفتاتين، ليقوم «هوتون» بعدها بمداعبتها والاقتراب منها، لينتهي الأمر بينهما في غرفة نوم الممثل المغتصب.

وأشارت عارضة الأزياء، أنها حاولت الهروب من الممثل المغتصب، لكنها لم تستطع مقاومته فسيطر عليها وأمطرها بقبلاته، وأوقعها ضحية الاغتصاب.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام