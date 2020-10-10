عشيق رهف القنون الكنغولي يتركها وحيدة والأخيرة تفجر مفاجأة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشفت الناشطة السعودية، رهف محمد القنون، حقيقة انفصالها وسر غياب عشيقها ووالد طفلها لوفولو راندي، عن الظهور برفقتها كالسابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط شائعات عن انفصالهما.

وأكدت رهف أن عشيقها راندي أراد الابتعاد عن كل ما يرتبط بها وبمشاكلها خاصة المتابعين العرب، بعدما ضاق بالهجوم الذي يتعرض له لمجرد أنه على علاقة بها وأنه أنجب منها طفلها الأول.

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وأجابت رداً على سؤال من متابع عبر "إنستجرام" قائلة: "NO! ما انفصلنا لكن حبيبي يحتاج يبعد عن المتابعين العرب خصوصا اللي يجون من طرفي. إنسان ما ضركم ولا يحكي لغتكم حتى ولا له صله في دينكم او معتقداتكم، شيء غريب عليه انه يلقى هذا الهجوم والمتابعين. احترموا رغبته".

وكانت الفتاة السعودية، قد احتلت عناوين الأخبار الرئيسية العام الماضي، بعد هروبها من عائلتها في مطار "سوفارنابومي" بتايلند في 2019، خلال رحلة عائلية إلى أستراليا، وطالبت حينها بمقابلة ممثلين عن الأمم المتحدة، وطلبت اللجوء بعدما زعمت أنها مهددة بالقتل من جانب عائلتها.



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