نشكركم على قرائتكم خبر بعدما وصفه بالكافر والمرتد.. وسيم يوسف يرد على وجدي غنيم..شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - رد الداعية الإماراتي وسيم يوسف، على اتهام نظيره المصري، وجدي غنيم، له بأنه “كافر ومرتد” مشيرا إلى أنه سيثبت بالبث الحي صلاته وصيامه.

ونشر يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر مقطع فيديو لغنيم يقول فيه: “كافر ومرتد عن الإسلام هذا المجرم المسمى وسيم يوسف”، على حد تعبيره.

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وعلق الداعية الإماراتي على اتهما غنيم بالقول: “وجدي غنيم قال عني كافر مرتد !! سأضطر لتصوير وبالبث الحي المباشر بالجوال وأنا أصلي وأصوم وأرتل القرآن بالليل حتى أثبت اسلامي لهذا التكفيري”.

وأضاف يوسف في التغريدة نفسها قائلا: “يا ترى ماهو المنهج الذي لو مشيت عليه سيرضى به عني وجدي غنيم يثبت له أني مسلم ؟؟ اسألوا أنفسكم”.