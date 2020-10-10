نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مصير هيا الشعيبي بعد فضيحة الفيديو الاباحي.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أكدت وسائل إعلامٍ كويتية نبأ ضبط الأمن الجنائي “فنانة” نشر على حسابها في سناب شات فيديو إباحي .

وأفاد مصدر أمني أن النيابة العامة أمرت بحجز “الفنانة” إلى يوم الأحد المقبل وإعادة عرض المقطع عليها بعد توجيه اتهام بنشره على حسابها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

مشهور سعودي على الهواء يشتهي كبسة سلاحف.. فيديو

رد ناري من السعودية على تصريحات "أردوغان"

عشيق رهف القنون الكنغولي يتركها وحيدة والأخيرة تفجر مفاجأة

ممثل شهير يغتصب مراهقة بعمر ابنته في غرفة النوم (صور)

نانسي عجرم ترقص بعفوية في فيديو كله هضامه.. شاهد

جورج وسوف باكياً: كل شيء راح (فيديو)

من جديد.. مواجهة بين عمرو دياب ومحمد رمضان وحسن شاكوش وعمر كمال

بطل "المؤسس عثمان" يستعرض مفاتن زوجته في صور مسربة صدمت الملايين

نيللي كريم تتجاوز الخطوط الحمراء في أحدث إطلالة.. والجمهور : غطي حتى أردافك (شاهد)

القبض على سعودي أثار ذعر سكان الطائف بسلاح رشاش (فيديو)

قائد طائرة السادات ومبارك الرئاسية الخاصة يكشف أسرارا تنشر لأول مرة

بالصور.. ركبة نجوى كرم تشعل منصات التواصل.. و"سعد" يعيدها لمكانها الطبيعي

بدور البراهيم: أنا مكسرة السوشال ميديا ومكسرة الدنيا (فيديو)

هيا الشعيبي تتصدر "الترند" بسخرية من فنانة مشهورة.. ومطالب بالتحقيق بشأن مقطعها الإباحي

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

ويدور الحديث هنا عن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي التي نُشر على حسابها مقطع اباحي يُظهر رجلا يمسك عضوه الذكري، وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر، فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا الشعيبي أنّ حسابها الرسمي على “سناب شات” تعرض للاختراق، ونشر عليه مقاطع فيديو مسيئة، معبرة عن استغرابها من هذا التصرف .

واتهم بعض المغردين ومتابعين الفنانة هيا الشعيبي الإمارات والسعودية باختراق حسابها على سناب شات ونشر الفيديو الإباحي؛ بغرض تشويه سمعتها، بعد إشادتها بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد جنازة امير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

واعتبر السعوديون أن الشعيبي تقصد ملكهم سلمان بن عبدالعزيز فدشنوا هاشتاغ #هيا_الشعيبي_تسي_لسعوديه، شتموا خلاله الفنانة وعايروها بتكريمها أكثر من مرة في السعودية.

وكانت هيا الشعيبي نشرت صورتين عبر “انستغرام” لأمير قطر تميم بن حمد، وعلقت على الأولى قائلة: “الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك”.

وعلقت الفنانة على الصورة الثانية قائلة: “يا جعلكم دايم ذخر تميم المجد واخوانه الشيخ جوعان والشيخ خليفة والشيخ جاسم”.

وتداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ أنباء عن صدور أوامر للقنوات السعودية بعدم التعاقد مع اي عمل تلفزيوني يتضمن وجود الممثلة الكويتية هيا الشعيبي .

وقررت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي تقديم شكوى بحق المسيئين لها. وكتبت عبر خاصية الستوري على “انستجرام”: “إلى السفارة لرفع شكوى”.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام