فنان سوري: نجوى كرم سرقتني في بيروت ويستشهد بالدلائل.. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشف الفنان السوري “شادي جميل” عن تعرض لسـرقة ألحانه من قبل الفنانة اللبنانية “نجوى كرم” في أغنيتها الجديدة “بيروت”.

ونقلت وسائل إعلامية ” عن جميل إنه تفاجأ بالألحان الذي عرضت ضمن أغنيتها التي طرحتها.

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وتابع جميل أنه قد طرح أغنيه عام 2013 “شهباء وش عملوا فيكي.. بجنون هدو ماضيكي” للملحن جورج مردسيان.

مضيفاً أنه تواصل مع الملحن جورج مرعب وطلب منه الشهادة على هذه الألحان بعد أن قلدها ملحن أغنية “بيروت” وسام الأمير.

ليرد عليه جورج بأن الألحان تعود ملكيتها لجميل، لكنه لا يستطيع القول وأن هذا الامر سيتسبب له بالضرر، خاصة وأنه يعمل عند الفنانة نجوى كرم، وفق ما قاله شادي جميل.

مضيفاً بأنه قال جورج له أنت صاحب حق ويمكنك التحدث بالعلن، رافضاً الحديث عن هذا الموضوع خاصة وأن عائلة زوجته كاتب الكلمات ميشال جحا.

شادي جميل أكد بأنه تواصل مع الفنانة نجوى كرم وأرسل لها عدة رسائل مرارا وتكرارا لكنها لم تجيبه.

كما أشار بأنها ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض لها للسـرقة من كرم، كان وقد سبقت أن أخذت أغنيته بالكامل “شمس اللي ما بتغيب”.

مؤكداً بأنه في المرة الأولى لم يستطيع أن يأخذ حقه، لكن هذه المرة لن يسكته شيء بقوله “صاحب الحق سلطان”.





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