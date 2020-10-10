نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عمرو دياب في موقف محرج مع احدى معجباته على المسرح.. (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)
تعرض الفنان المصري عمرو دياب لموقف محرج مع احدى معجباته على المسرح خلال احيائه احدى الحفلات الخاصة مؤخرا.
وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس إحدى الحفلات الخاصة التي سبق وأحياها الهضبة عمرو دياب، ظهرت به سيدة بموقف غير متوقع.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
فنان سوري: نجوى كرم سرقتني في بيروت ويستشهد بالدلائل.. فيديو
ذا فويس سينيور يتسبب بفضيحة مدوية لهاني شاكر.. شاهد
مصير هيا الشعيبي بعد فضيحة الفيديو الاباحي.. شاهد
مشهور سعودي على الهواء يشتهي كبسة سلاحف.. فيديو
رد ناري من السعودية على تصريحات "أردوغان"
عشيق رهف القنون الكنغولي يتركها وحيدة والأخيرة تفجر مفاجأة
ممثل شهير يغتصب مراهقة بعمر ابنته في غرفة النوم (صور)
نانسي عجرم ترقص بعفوية في فيديو كله هضامه.. شاهد
جورج وسوف باكياً: كل شيء راح (فيديو)
من جديد.. مواجهة بين عمرو دياب ومحمد رمضان وحسن شاكوش وعمر كمال
بطل "المؤسس عثمان" يستعرض مفاتن زوجته في صور مسربة صدمت الملايين
نيللي كريم تتجاوز الخطوط الحمراء في أحدث إطلالة.. والجمهور : غطي حتى أردافك (شاهد)
القبض على سعودي أثار ذعر سكان الطائف بسلاح رشاش (فيديو)
قائد طائرة السادات ومبارك الرئاسية الخاصة يكشف أسرارا تنشر لأول مرة
هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة
وظهر عمرو دياب في الفيديو يغني ويتفاعل مع جمهوره، بينما وكانت سيدة تمسك بالموبايل وتلتقط فيديو على طريقة السيلفي، وتقترب بشدة من الهضبة، ما جعل احتكاكهما ببعض يتسبب في سقوط السيدة أرضًا، في موقف غير متوقع.
وحاول عمرو دياب تدارك الموقف حيث وضع يده على ظهر السيدة لكنه لم ينجح في منعها من الوقوع فأكمل فقرته بشكل عادي.
A post shared by EGYPT CELEBRITY (@exclusive.pictures) on Oct 8, 2020 at 2:30am PDT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو دياب في موقف محرج مع احدى معجباته على المسرح.. (شاهد) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.