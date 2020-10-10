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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تهكير حسابها على تطبيق سناب شات، ونشر مقاطع فيديو مسيئة، مبدية استغرابها من هذا التصرف، وسط حالة من البلبلة عبر مواقع التواصل فور تداول مقطع مخل من حسابها.



وقالت الشعيبي عبر مقطع فيديو:” وصلت المواصيل يهكرون حسابي وينشرون أشياء غلط، معلقة وهي تضحك:” وهش تبون؟”.

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أول تعليق للفنانة الكويتية هيا الشعيبي على نشر فيديو يحمل إيحاءات مخلة عبر سنابها!

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وتم نشر مقطع مصور يحمل إيحاءات جنسية لرجل يمسك عضوه الذكري وهو في البحر، وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر، فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وتسبب الفيديو بردود فعل واسعة بين المتابعين، ولم تسلم الفنانة من الاتهامات التي تعرضت لها بأنها هي من نشرت الفيديو، في حين دافع عنها آخرون، ودعوا الفنانة للتصرف حيال هذا الأمر، مشيرين إلى أن الأمر لن يقف عند هذا الفيديو بل ستتعرض لمزيد من المضايقات من قبل مجهولين “حاقدين” عليها.

كما طالب المدافعون عن الفنانة أن تبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة من الزمن، حتى تهدأ حالة الهجوم التي تتعرض لها، ووجهوا لها الدعوات بأن لا ترد على أية إساءات أو مواقف سلبية بحقها، لأن ذلك سيزيد من الاحتقان بينها وبين الجهة التي تهاجمها.

وكانت هيا الشعيبي قد أعلنت قبل ذلك تهكير حسابها قبل نشر مقاطع تحمل إيحاءات جنسية، وعلقت: “مع الأسف كان في قروب ماسك حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخره.. الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل بإذن الله”.

فيما ردّت على الهجوم الذي تتعرض له بقولها: “مستمرة في نجاحي والحمد لله والأصابع ما هي سواه ناس تحبك وناس تكرهك.. حسبي الله ونعم الوكيل ما راح اتأثر بأحد دام عندي ناس تحبني”.

وتابعت: “بس أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قولتها يمكن أهلك بهل وضع مو أنا.. انا بنت الشعيبي اذلف بعيد يالاه”.