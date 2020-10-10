مفاجأة.. فيفي عبده ترتدي الحجاب وتعلن الاعتذار والتوبة (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده جدلاً بين مُتابعيها بعدما تخلت عن التعري وظهرت بالحجاب وبدون مكياج، ما دفعهم للتساؤل عن السبب، والذي تبين لاحقاً لهم.

وقالت فيفي عبده بفيديو نشرته عبر “انستجرام”،“: ” بعتذر لأختي وحبيبتي إلهام شاهين على فرح أمير شاهين، إني أنا ماقدرتش أروحه، أنا آسفة كان عندي انفلونزا جامدة جدا، أقولها ألف مبروك وآسفة جداً”.

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وتابعت: “الحاجة التانية إنتوا وحشتوني جدا جدا، كل مرة بقولكم هطلع أون لاين ومابطلعش، طبعاً في حاجة خلتني مابطلعش، إني أنا مابقدرش أتكلم، وكنت تعبانة جدا جداً، لكن الحمدلله ربنا شفاني”.

وسخر الجمهور من ارتداء عبده الحجاب لأنها مريضة، مرجحين أن يكون الهواء في الساحل الشمالي قد أصاب جسدها بالمرض، لأنها كانت شبه عارية، وجاء في أحد التعليقات: “هسا لما مرضت لبسته بعدين بتشلحه عشان ترقص ياربي”.

وعلق آخر: ” الساحل الشمالي لفحك الظاهر يا فوفا! سلامتك”.

وخمن بعض المُتابعين أن فيفي عبده أصيبت بفيروس “كورونا”، وليس انفلونزا كما تقول، ولذلك تحجبت وتابت.

وأطلت فيفي عبده في وقت سابق بملابس فاضحة من غرفة نومها حيث تتعمد التعري لجذب انتباه متابعيها.

وظهرت فيفي وهي ترتدي فستان أسود جرئ مكشوف الصدر بالكامل. وقد أخذت وضعية مثيرة على المقعد في غرفة نومها وعرت ساقيها.



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