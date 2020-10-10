زوجة محمد رمضان تظهر بوصلة رقص ساخنة على أنغام أغنيته "أنا جدع"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

خطفت زوجة الفنان المصري محمد رمضان نسرين عبد الفتاح أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها للمرة الاولى وهي ترقص على إحدى أغانيه “أنا جدع”. خلال حفل زوجها الجماهيري الذي أقيم في “زيد بارك”.

وظهرت نسرين عبد الفتاح وهي ترتدي فستانا باللون الفوشيا وهي ترقص على أنغام أغنية زوجها أنا جدع” برفقة صديقاتها المشاركات بالحفل.

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وقد شاركتها في هذه الرقصة شقيقة زوجها “إيمان ” بجانب زوجة محمود شقيق زوجها الأكبر .

ونال المقطع إعجاب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفور نشر المقطع انهالت عليها التعليقات:”جميلة جداا ماشاء الله.. وراء كل رجل عظيم إمرأة.. أول مرة نشوفها بترقص دائما ساكتة في حفلاته.. محمد نجح بوجودها جانبه”.

وكان الفنان محمد رمضان قد أحيا أمس السبت حفلا جماهيريا كبيرا قد حضره العديد من الفنانين من أبرزهم ماجد المصري برفقة زوجته، يارا نعوم ومحمد زيدان، وغادة عادل وعماد متعب وزوجته، إضافة إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وقد أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس بأداء النجم محمد رمضان، وبموهبته الغنائية وفي دوره الرائع في التمثيل، كاتبا عبر حسابه الشخصي على تويتر: “محمد رمضان = مايكل جاكسون مصر.. نمبر وان”.



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