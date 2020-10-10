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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثوم هو واحد من الأعشاب التي يتم استعمالها بكثرة في المطبخ العربي بسبب طعمه المميز والفريد، ولكن هل تعلم عزيزي القاريء أن له فوائد أخرى كثيرة خاصة إذا تم تناوله نيئ، تعرف معنا على فوائد الثوم على الريق وكيف يمكن أن تتناوله من خلال هذا المقال.

فوائد الثوم على الريق

صرحت دراسة تم نشرها في مجلة الغذاء والسموم الكيميائية أن تناول الثوم في صورته النيئة له فوائد عظيمة، وأن تسخينه قد يقلل من تأثيره في تقلق الالتهابات، وتتمثل أهم فوائد الثوم في التالي:

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هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت فص ثوم على الريق!!

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الحماية من السرطان

أثبتت بعض الأبحاث التي تم إجراؤها أن تناول الثوم في صورته النيئة يساعد على الوقاية من سرطان الرئة، كما يساعد على الوقاية من أورام المخ، وكذلك يقلل من خطر الإصابة سرطان القولون، وسرطان البروستاتا.

يقلل من الكوليسترول

الثوم النيء غني بمركب الأليسين، وهو مركب يمنع تأكسد الكوليسترول الضار، وبالتالي يساعد في خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، ومع ذلك لا توجد أبحاث كافية لتأكيد هذه الفائدة بشكل نهائي.

حماية القلب

يساعد الثوم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، حيث أن له تأثير إيجابي على الشرايين، كما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة إذا تم تناول 4 جرامات منه يوميا أي بمعدل فص كبير يوميا.

يقلل من ضغط الدم

يعتقد الباحثون أن الثوم له دور كبير في توسع الأوعية الدموية، وبالتالي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

يقلل من سكر الدم

يقلل تناول الثوم قبل الوجبات من مستويات السكر في الدم عند المصابين بمرض السكري، خاصة إذا تم تناوله لمدة 3 أشهر على الأقل.

خسارة الوزن

يمكن أن يساعد تناول الثوم في خسارة الوزن، حيث يساعد على تقليل الجينات التي تشارك في تكوين الدهون، كما يساعد على حرق الدهون والتخلص من السمنة.

فوائد الثوم الأخرى

والآن وبعد أن تعرفنا على تأثير الثوم وقدرته على مقاومة بعض الأمراض، دعونا نتعرف على فوائده الأخرى من خلال الفقرة التالية:

مضاد حيوي قوي، حيث يقوم بالقضاء على العدوى المعوية، بل أن له تأثر يفوق نوعين من المضادات الحيوية التي يتم استخدامها.

يساعد في زيادة الرغبة الجنسية.

يساعد على تقوية الأعصاب، بسبب احتوائه على مضادات الالتهابات المختلفة، فإنه قادر على تقويتها وحمايتها من الإصابة بالأمراض.

يساعد على تقوية العظام، خاصة لدى النساء بسن اليأس، حيث يساعد في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

يقلل من فرص الإصابة بالبرد.

يساعد في الحفاظ على صحة العين.

المصدر: كل يوم معلومة طبية