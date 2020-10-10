هيفاء وهبي في أحدث مفاجأة للجمهور: هول العينين ما بكذبوا (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

فاجأت النجمة هيفاء وهبي محبيها، بالكشف ليلة أمس عن تعاولها الأول مع مجموعة العدسات اللاصقة celena contact lenses.

وأكدت أنها منذت اليوم سكون الوجه الإعلاني لمجموعة هذه العدسات اللاصقة الملونة والفريدة من نوعها، والتي حملت اسم “haifa x celena”.

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وفي التفاصيل، فقد ظهرت الديفا هيفا، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، بكامل أنوثتها وجاذبيتها، إذ أطلت على محبيها وهي تتمايل برشاقتها على أنغام الموسيقى الخاصة بالإعلان، مرتدية ثيابًا ملفتة تبرز مقومات جسدها الرشيق، الذي يؤكد دوما أنها لا تزال تحافظ على جاذبيتها وشبابها.

واللافت، أن هيفاء وهبي اعتمدت إطلالات عدة خلال هذا الإعلان، كان أبرزها فستانًا أسود طويلًا مع فتحة لأعلى قدمها، أعادنا بالذاكرة إلى إطلالات مارلي مونرو والتي كانت تميزها القفازات الطويلة.

فيحين طغى على إطلالتها الأخرى ملابس شفافة مرصعة بأحجار الشوارفسكي الناعم، ما أضاف رونقًا مميزًا على حضورها. في حين ظهرت بتسريحات عدة منها القصير والطويل، بألوان متفاوتة تدرجت بين البرونزي، الأسود والبني، وجاءت لتتلاءم جميعها مع المكياج الذي اعتمدته، حيث جرى التركيز على جمالية منطقة العينين من خلال وضع الايلاينر، والآي شادو وأحمر الشفاه حيادي اللون.

كما عمدت المغنية والممثلة اللبنانية، من خلال مقطع الفيديو والذي كانت قد نشرته ومدته حوالي 8 ثوانٍ فقط، إلى الظهور بصورة المرأة القوية.

ويظهر ذلك جليًا من خلال طريقة إمساكها لمضرب بيديها، استخدمته لتحطيم شاشة التلفاز التي ظهرت في منتصف الإعلان، وهي تضع قدمها عليه، لتدير ظهرها وهي تكمل طريقها بقوة وإصرار.

وجرى خلال الإعلان التسويقي لهذه العدسات اللاصقة، التركيز على جمال عيني هيفاء وهبي بخاصة، وهي تردد: “هول العينين ما بكذبوا فيهن منشوف الحلو والبشع، الكذاب والحقيقي، فيهن منشوف مين عنجد بحبك، مين بكون معك بـ 100 وج، بيتغير لونهم بس ما بكذبو”.

وحصد الفيديو على ما يقارب 350 ألف مشاهدة، بعد ساعات قليلة من نشره عبر حساب هيفاء في انستغرام، إذ تهافت محبوها للتعرف على هذا المنتج الجديد، معلنين عن محبتهم لنجمتهم المفضلة وجمالها الذي يتضاعف يومًا بعد يوم، متمنين لها دوام الصحة والتألق في مختلف الخطوات التي تقوم بها.



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