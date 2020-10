هيفاء وهبي في أحدث مفاجأة للجمهور: هول العينين ما بكذبوا (شاهد)

View this post on Instagram

#Repost @haifawehbe • • • • • • 𝓖𝓵𝓲𝓽𝓽𝓮𝓻 𝓲𝓷 𝓶𝔂 𝓮𝔂𝓮𝓼 l 𝐇𝐀𝐈𝐅𝐀 𝐱 𝐂𝐄𝐋𝐄𝐍𝐀 l I'm excited to launch my new venture as first brand ambassdor for the new exciting brand @celenacontactlenses Can’t wait to see y'All coloring your Point of View 😉 #StayTuned يسرّني التعاون مع @CelenaContactLenses كأول وجه إعلاني رسمي لمجموعة العدسات الملونة. ------------------------------- Director: @eliefahed Dop: @jihadgsaade Production manager: @dalia_m_rizk Assistant Director: @marcaoun Production design: @dannhaddad Makeup Artist: @bassamfattouh HairStylist: @latelierdecoiffure.leb Stylist: @basharassaf . Thank you: @saramrad @bossanovabeirut #HAIFAxCELENA #celenacontactlenses