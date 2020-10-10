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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قضت محكمة كويتية، بسجن ضابط في المباحث 10 أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة المتاجرة بالخمور وتزوير محرر رسمي من خلال إيهام جهات التحقيق بوقائع مزورة متعلقة بالقضية.

شحنة خمور

ووفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية، قالت مصادر: ”إن الضابط أبلغ رجال المباحث المكلفين بإجراء التحريات عن متهمين اثنين زعم أنهما أدخلا شحنة الخمور إلى البلاد، وأوهم المباحث أنه استدل على المتهمين من مصادره السرية“.

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ضابط كويتي يبلغ الجهات الأمنية بشحنة خمور دخلت البلاد..وبعد التحقيق كانت المفاجأة!

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وأوضحت المصادر أنه ”بعد إحالة القضية إلى المحكمة، ثارت شكوك المحكمة بشأن المتهمين المحالين إليها وبأن هناك متهمين آخرين في القضية، ليتم على إثر تلك الشكوك إعادة القضية للنيابة العامة للتحقيق“.

المفاجأة

وبعد إعادة التحقيق بالقضية الشائكة، تبين أن الضابط هو صاحب شحنة الخمور وبعلم مصادره السرية التي زعم أنها دلته على المتهمين، ليصدر الحكم القضائي بالسجن ضده وضد مصادره السرية.

وذكرت المصادر ”أن رجال المباحث الذين أجروا التحريات أول مرة بناء على أوامر الضابط وقعوا ضحيتين لحسن النية وانصياعهم لأوامر مسؤولهما“.