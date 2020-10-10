تسريب فيديو من كواليس "باب الحارة 11" (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٨ مساءً (دوت الخليج )
نشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار مسلسل البيئة الشامي الشهير "باب الحارة" فيديو من كواليس العمل بجزئه الـ11 والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.
ويظهر في الفيديو الفنان زهير رمضان بشخصية "أبو جودت"، والفنان مصطفى المصطفى بشخصية "مزين فتوح"، الفنان يحيى بيازي" بشخصية "أبو نحلة".
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ويعتبر الفنان زهير رمضان هو الوحيد في هذا المشهد الذي كان قد شارك في الأجزاء السابقة من العمل، الذي يصر صناعه على استكمال أجزائه، بالرغم من كمية الانتقادات الكبيرة التي واجهت الأجزاء الأخيرة منه، خاصة بعد انسحاب عدد كبير من الشخصيات الأساسية في العمل.
وفور انتشار الفيديو بدأت الانتقادات والتعليقات من جديد؛ إذ رأى الجمهور أن صناع العمل مصرون على إنهاء سيرة المسلسل ونجاحاته في الأجزاء الأولى منه، حيث كان العمل قد حقق نجاحا ملفتا وتحول إلى ظاهرة فنية خاصة في الجزأين الأول والثاني.
وتساءل آخرون عن سر القائمين عليه على حرقه، وأنه كان من الأفضل لو قاموا بإنتاج مسلسل جديد باسم جديد وقصة جديدة، لا سيما أن المسلسل في الجزأين الـ 10 و11، قد اختلفت أحداثه وتحول إلى قصة أخرى.
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- 🚨Welcome back تسريب حصري🚨 من كواليس تصوير مسلسل باب الحارة 11 🔴 حصري : @bab_alhara_and_douaa7 إنتاج شركة : #قبنض_للإنتاج_الفني 🎬📽 نص للكاتب : #مروان_قاووق 🎥 📜 إخراج : #محمد_زهير_رجب 🎞📹 موعد العرض : رمضان 2021 🌛🌛 لمتابعة المزيد ومشاهدة كل ما هو جديد لابد من متابعة حسابنا 👇 @bab_alhara_and_douaa7 @bab_alhara_and_douaa7 @bab_alhara_and_douaa7 . . . . . . . . . . . . ٠ ٠ . . . . . . . . . . لعودة قريبا🔜🔙 back sooon . . . . . #باب_الحارة #باب_الحارة_10 #باب_الحارة_11 #حارة_الصالحية #شكران_مرتجى #محمد_خير_الجراح #باسم_ياخور #نظلي_الرواس #قصي_خولي #علي_كريم #يامن_الحجلي #عباس_النوري #سامر_المصري #وائل_شرف #زهير_رمضان #مهيار_خضور #صباح_الجزائري #علاء_قاسم #يحيى_بيازي #باب_الحارة #باب_الحارة_11 #باب_الحارة_10 #ميلاد_يوسف #ابو_شهاب #وسيم_الرحبي #دريد_لحام #يزن_السيد #معتز
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- 🚨Welcome back تسريب حصري🚨 من كواليس تصوير مسلسل باب الحارة 11 🔴 حصري : @bab_alhara_and_douaa7 إنتاج شركة : #قبنض_للإنتاج_الفني 🎬📽 نص للكاتب : #مروان_قاووق 🎥 📜 إخراج : #محمد_زهير_رجب 🎞📹 موعد العرض : رمضان 2021 🌛🌛 لمتابعة المزيد ومشاهدة كل ما هو جديد لابد من متابعة حسابنا 👇 @bab_alhara_and_douaa7 @bab_alhara_and_douaa7 @bab_alhara_and_douaa7 . . . . . . . . . . . . ٠ ٠ . . . . . . . . . . لعودة قريبا🔜🔙 back sooon . . . . . #باب_الحارة #باب_الحارة_10 #باب_الحارة_11 #حارة_الصالحية #شكران_مرتجى #محمد_خير_الجراح #باسم_ياخور #نظلي_الرواس #قصي_خولي #علي_كريم #يامن_الحجلي #عباس_النوري #سامر_المصري #وائل_شرف #زهير_رمضان #مهيار_خضور #صباح_الجزائري #علاء_قاسم #يحيى_بيازي #باب_الحارة #باب_الحارة_11 #باب_الحارة_10 #ميلاد_يوسف #ابو_شهاب #وسيم_الرحبي #دريد_لحام #يزن_السيد #معتز
A post shared by bab_alhara_douaa7 (@bab_alhara_and_douaa7) on Oct 9, 2020 at 4:16am PDT
يُشار إلى أن العديد من المشاكل واجهت تصوير مسلسل باب الحارة، وكان أبرزها انسحاب عدد من أبرز الشخصيات التي شكلت المسلسل وكانت سببًا لنجاحه.
وكما انتشرت مؤخرًا بعض الأخبار التي تكشف عن محاولة شركة الإنتاج التعاقد مع الفنان بسام كوسا، من أجل العودة للمسلسل بشخصية جديدة لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته شخصية الإدعشري في الجزء الأول، إلا أن الفنان رفض المشاركة، ليتم الاستعانة بالفنان رضوان عقيلي ليقدم دور شقيق الإدعشري الذي يعود للحارة.
ويُعتبر مسلسل "باب الحارة" الذي ينتمي إلى البيئة الشامية من أنجح الأعمال الدرامية العربية، وكان العمل قد صور على جزأين في البداية عُرض الجزء الأول منه في عام 2006، والجزء الثاني في عام 2007، وتم تصوير الجزأين سويًا على أن ينتهي العمل على الجزء الثاني، إلا أن النجاح الجماهيري الكبير الذي شكله المسلسل دفع صناعه لإنتاج المزيد من الأجزاء منه وصلت إلى الـ11.
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