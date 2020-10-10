بعد ‘‘الإمارات والبحرين’’.. دولة عربية ثالثة توقع اتفاقية جديدة مع ‘‘إسرائيل’’ وهذه أبرز بنودها (الاسم)

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عدن - نيرة ابو خليفة - وقعت الأردن مع دولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية من شأنها السماح بتسيير رحلات عبر مجالهما الجوي وتقصير زمن الرحلات بين دول الخليج وأوروبا وأمريكا، حسبما أعلنت وزارة خارجي الاحتلال، الخميس. وقالت خارجية الاحتلال الإسرائيلية، في حسابها (إسرائيل بالعربية)، إن الاتفاقية “تسمح لأول مرة بتسيير رحلات جوية عبر المجال الجوي للدولتين، وستؤدي الى تقصير ساعات الرحلات بين دول الخليج وآسيا والشرق الأقصى وبين أوروبا وأمريكا الشمالية”. جديد أخبار دوت الخليج: وتأتي الاتفاقية في غضون حالة من الانفتاح في العلاقات السياسية بين إسرائيل ودول خليجية، لا سيما بعد مرور قرابة شهر على توقيع اتفاقي سلام للإمارات والبحرين مع إسرائيل، بموجبه سيتم تطبيع العلاقات بين الدول الثلاث.

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