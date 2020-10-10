نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالبكيني .. مايا دياب تصدم الجمهور بظهور يعد الأول من نوعه (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٢ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة مايا دياب مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وأشعلت الفنانة اللبنانية ، منصات السوشال ميديا ، بعدما ظهرت بملامح متغيرة وبدون مكياج واكتفت بالهايلايتر وشعر عشوائى.

وعلقت الفنانة دياب على مشاركتها التي تعد الأولى من نوعها بالنسبة لها ، قائلة : "في بعض الأحيان تجتاج إلى استراحة في مكان جميل بمفردك لمعرفة كل شيء.. وحدي"

وتداول رواد منصات السوشال ميديا، تلك الإطلالة التي تتضمن صور ومقطع فيديو قصير ، على نطاق واسع، مصحوبة بسيل من العناوين والتعليقات التي تساءلت عدد منها عن سبب تغير ملامح الفنانة اللبنانية.

وعبر ناشطون عن استغرابهم الشديد من ظهور مايا دياب، بوجه طويل وشفتين كبيرتين للغاية.. مؤكدين أنهم لم يعرفوا شخصيتها إلا بعدما عادوا إلى حسابها الشخصي بمنصة إنستغرام ، ليشاهدوا بأم عيونهم ، الصور ومقطع الفيديو الذي شاركت به متابعيها عبرها قبل ساعات قليلة .

ولم يقتصر الأمر عند هذا الأحد من صدمة واستغراب جمهور منصات السوشال ميديا، بل وصل إلى تعليق البعض على تلك الصور ومقطع الفيديو، بعبارات وكلمات تتحدث بأن صاحبها هو شقيق الفنانة مايا دياب وليس هي .

كما عبروا عن صدمتهم من طول وجهه وشفتيه، قبل أن يتم تنبيههم عبر ردود على تعليقاتهم، بأن من ظهرت في الصور والفيديو هي مايا دياب بذاتها، وليس اخوها، ولكن بعد أن أجرت عمليات تجميل في وجهها ، مما جعلها تبدو كالرجل مع بروز تشوهات مرعبة في الفم والعينيان والذقن.

ومما جاء في العناوين والتعليقات على إطلالة الفنانة اللبنانية مايا دياب، اخترنا التالي : "كنتي بتجنني شو صاير معك نزعوك الله لا يوفقهم، بحال شيء متحول جنسياً يا ربي السلامة، بتشبهي سوخاي جارنا" ، مين أنت؟ ، هل أنت مايا دياب أم أخ مايا دياب شكلو مغلبط ونزل صورو بالغلط ، شفنا دياب.. مايا وينها، كنت عسولة مش عارفه سويتي بنفسك كدا ليه ، وجهك أطول من نمرة أجري ، والله ما عرفتك ".

وشاركت مايا دياب، فى وقت سابق، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة من وراء كواليس تصوير إحدى أعمالها المقبلة، عبر حسابها الشخصي بمنصة إنستغرام، وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة وهي ترتدى قبعة COWBOY الشهيرة، تحت أشعة الشمس، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية “لوكاندة الأوباش” وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

مايا دياب ، مغنية ومقدمة برامج وممثلة وعارضة أزياء لبنانية ، ولدت في العاصمة بيروت عام 1980.

وفي 2001 شاركت في برنامج استديو الفن ونالت الميدالية الذهبية عن فئة التقديم.

مشوراها مع الغناء بدأ من خلال انضمامها لفرقة الفور كاتس في 2002 ، وتزوجت في العام 2006 من رجل الأعمال اللبناني عباس ناصر ولديهما طفلة تدعى "كاي".

شاركت مايا في الفيلم السينمائي "اسد واربع قطط" 2007 إلى جانب مسلسلين هما "كلام نسوان" في 2009 و"الدنيا هيك " في 2010.

عرفت الشهرة في وقت قصير، وخصوصاً حين قررت خوض مجال الغناء وحدها بعيداً عن الفور كاتس في 2010 فإصدرت أغنية "حبيبي" 2011 واختارها الفنان رامي عياش لتشاركه الدويتو الغنائي "سوا" 2011 الذي نال شهرة كبيرة ونقل مايا إلى مرحلة جديدة من حياتها الفنية.

كما بلغت شهرتها الذروة من خلال برنامج "هيك منغني" 2011 الذي عرضته شاشة الـ MTV وحظي بنسبة مشاهدة عالية جداً.

