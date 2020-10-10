بالصورة.. زوجة عمرو دياب تطل على الجمهور من وسط أحضان كريم عبد العزيز

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٩ مساءً (دوت الخليج )

أطلت زوجة الفنان عمرو دياب، الفنانة دينا الشربيني، على جمهورها عبر موقع إنستغرام، من وسط أحضان الفنان كريم عبد العزيز.

وتداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، الصورة الرومنسية التي جمعت دينا الشربيني كريم عبد العزيز على نطاق واسع في "إنستغرام".

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وظهرت الشربيني وهي وسط أحضان عبد العزيز ، بملابس مكشوفة الصدر، وبتسريحة شعر ذهبية توزعت خصلاتها ما بين كتفها وعنق وذقن صديقها، ويدها تتحسس جسده.

وحصدت الصورة على الكثير من التعليقات التي أبدت بعضها الاستغراب من الحميمية المفرطة بين دينا الشربيني وكريم عبد العزيز، فيما البعض الآخر تحدثت عن جمال ورومنسية الثنائي وحالة الانسجام الذي ظهر على ملامح وجهيهما.

وكانت زوجة الفنان عمرو دياب، الفنانة دينا الشربيني، قد تصدرت مؤشرات البحث بـ جوجل ، بعد نشرها مقطع فيديو مؤخراً، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستغرام".

وظهرت الشربيني في مقطع الفيديو وهي تمارس تمرين رفع الأثقال، مما جعل العديد من متابعيها يعلقون قائلين :"جدعة يا دندن ارعبي عمرو دياب" ، " دياب بده تفضل شباب" ، "بلاش هذه الأحمال الثقيلة" .

وعلق الاعلامي الشهير عمرو أديب ، على هذا الفيديو خلال برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي ، قائلا «الله يكون في عونك يا هضبة، الله يكون في عونك يا عمرو، أنا مقدرش أشيل ربع التقل ده مش هعرف أعمله، وقالت في الفيديو إن رجعت تلعب رياضية يعني هي كده بتسخن أمال قبل كده كنتي بتشيلي إيه ياماما؟».

وتابع: «إيه الصحة دي؟.. دي تفصل 10 ستات باللي بتعمله وبصحتها دي».

وتابع عمرو أديب: «شوفوا لما رمت البتاع والحمل كمان كبير أوي ده أنا صعب أشيل ربعه».

وتجدر الإشارة إلى أن دينا الشربيني ظهرت في كليب " اماكن السهر" كـ موديل مع النجم عمرو دياب، والذي عرض في شهر اغسطس الماضي بالتزامن مع الموسم الصيفي.

أغنية "أماكن السهر" هي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر "ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه، في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين، ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين، دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل".

وبدأت الشربيني، تصوير مشاهد فيلمها الجديد "ثانية واحدة"، بطولتها ، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، وهو من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى.

يذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني، الفنية مسلسل "لعبة النسيان" والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، بجانب كل من الفنان أحمد داوود، وإنجي المقدم، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي وعدد أخر من النجوم.



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