نشكركم على قرائتكم خبر هل تذكرون ‘‘حلاقة الطائف’’ التي أغلقت السلطات السعودية محلها؟؟.. شاهدوا ما فعلت اليوم! على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - قالت وفاء صقر ، المعروفة بـ “حلاقة الطائف”، إنها عادت لفتح محلها ومزاولة نشاطها في الحلاقة للأطفال دون سن العاشرة، بعد إغلاق دام قرابة 45 يوماً، بعد حصولها على ترخيص لمزاولة المهنة. وأضافت “صقر”، وفقا لـ “عكاظ”: الحمد لله كنت على قدر من الثقة بنفسي وبالجميع ولن أستسلم مهما واجهت من محبطات في الحياة. جديد أخبار دوت الخليج: وتابعت: “أوجه رسالة لكل شخص، لا تستسلم مهما وقفت الحياة في وجهك.. استمر فأنت لا تعلم متى تفتح أبواب الفرج”. واختتمت: “إنه شعور عظيم جداً، أنا سعيدة بعودة نشاطي واستقبال أطفالي الصغار أبنائكم وسأسعى لإثبات نفسي في هذا المكان”.

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