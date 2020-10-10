نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالملابس الداخلية.. تسريب صورة فاضحة لزوجة عثمان بن أرطغرل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣١ مساءً (دوت الخليج)

اصطادت عدسات المصورين الفنانة التركية الشابة أصليهان كارالار بطلة المسلسل الشهير "قيامة عثمان" أثناء قضائها إجازتها في سواحل بودروم التركية.

وظهرت النجمة التركية في الصور بمايوه مثير من قطعتين مقلّم بالأبيض والأزرق وهي تستمع بالشمس في شواطئ بودروم فيما ظهرت في صور أخرى تقود دراجة مائية "جيت سكي" في البحر.

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وجسدت الممثلة الشابة “أصليهان كارالار” في المسلسل شخصية “مال خاتون”، زوجة غازي عثمان مؤسس الإمبراطورية العثمانية.

وكانت كارالار فازت مؤخرا بلقب "أفضل ممثلة صاعدة" في حفل توزيع جوائز القمة الذهبية عن دورها بمسلسل قيامة عثمان.





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