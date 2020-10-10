تسريب أول فيديو لعنتيل الجيزة وهو يستدرج فتاة بعد تمكنه من الإيقاع بـ 25 امرأة وتصوير مقاطع إباحية معهن (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٤ مساءً (دوت الخليج )

أنشغل الرأي العام المصري خلال الأيام القليلة الماضية، بقضية عنتيل الجيزة (جزار) الذى ابتز عشرات الفتيات والسيدات، حتى نشرت احدهن بوست على موقع التواصل الاجتماعي عن المتهم وتدخلت مبادرة “أنتِ الأهم” وقدمت بلاغ للنائب العام الذى أمر بفتح تحقيق وضبط المتهمين.

وعقب نشر البوست ، انتشر هاشتاج عنتيل الجيزة والذي اشترك مع زوجة شقيقه وشقيقته، - الأولى صاحبة كوافير والثانية صاحبة محل للملابس - بتصوير الفتيات داخل المحل أثناء تغيير الملابس وابتزاز المتهم للضحايا ماديا وجنسيا حتى تم ضبطه وتحويله لجهات التحقيق قبل نحو 72 ساعة ، وسرعان ما تسببت الواقعة في خراب بيوت عدة أسر، وطلاق سيدات ظهرن في الفيديوهات الإباحية بصحبة المتهم.

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وسرب رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، مقطع مسجل لمكالمة هاتفية بين الجوار المدعو عنتيل الجيزة، وبين فتاة وهو يحاول استدراجها والإيقاع بها بشتى المبررات، منها أنه يريد أن يتقدم لخطبتها ويتزوجها.

تفاصيل جديدة فى واقعة عنتيل الجيزة

صرح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة،بـ تفاصيل جديدة في واقعة ضبط “عنتيل الجيزة” بأنها تحفظت على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم بإقامة علاقات جنسية مع عدد من الفتيات والسيدات وتصويرهن بهاتفه المحمول، وعثر فيه على عدد من المقاطع الجنسية التى سجلها لضحاياه ، بالإضافة إلى مكالمات صوتية مسجلة تجمعه بأخريات، من بينها مكالمة صوتية مع سيدة يحاول ابتزازها للتعرف عليها، إلا أن السيدة رفضت الاستجابة له، ما دفعه لتهديدها.

تسريب 4 فيديوهات

بدأت تفاصيل الجريمة تتكشف مع تسريب 4 فيديوهات وتداولها بين شباب أوسيم من قبل المتهم للانتقام من 4 فتيات حاولن قطع العلاقة بالمتهم، إلى جانب منشور لإحدى الفتيات اللاتي حاول استدراجهن، وبحسب تحريات المباحث كشفت أن المتهم “ع.أ” نجح في إيقاع عدد كبير من الفتيات والسيدات في أوسيم والبراجيل، ومارس معهن الرذيلة داخل شقة كان يستأجرها خصيصًا لنشاطه الإجرامي.

شقة الرذيلة

وكشفت أجهزة الأمن أن المتهم استأجر شقة لممارسة الرذيلة مع السيدات منذ 3 سنوات، وأن أجهزة الأمن نجحت في التحفظ على قرابة 100 فيديو إباحي للمتهم، مع السيدات التي تمكن من إقناعهن بممارسة الرذيلة معه، وأنه كان يستخدم تلك الفيديوهات للضغط على أي واحدة منهن تحاول قطع العلاقة معه.

عدد السيدات

وأضافت التحريات أن المتهم ظهر في الفيديوهات مع قرابة 16 سيدة، منهن متزوجات ومطلقات، وأنه كان يستغل عمله في مهنة الجزارة، وتردد السيدات عليه لشراء اللحوم في إقامة علاقات صداقة بينهم، وسرعان ما كانت تتحول إلى علاقة جنسية، يقوم خلالها بتصوير كل واحدة خلال ممارسة الجنس معه دون علمها.

بيانات المتهم

وكشفت التحريات أن المتهم “ع. ا” 43 عاما، متزوج منذ قرابة 16 سنة ولديه طفلان أكبرهم عمره 12 سنة، وأنه بدأ ممارسة الرذيلة مع سيدات القرية والقرى المجاورة منذ 3 سنوات، ويقوم باستدراجهن وإغرائهن عن طريق المال وتصويرهن لتهديدهن حال رفض أي منهن استكمال تلك العلاقة.

وأوضحت التحريات أنه لم يقدم أي من أزواج السيدات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الإباحية محاضر تتهمهن بالزنا.

وعُثر على أكثر من 100 فيديو ظهر فيها المتهم يمارس معهن الرذيلة وصورهن أثناء العلاقة، بعد أن سرب فيديوهات 3 سيدات رفضن استكمال العلاقة المحرمة معه، لفضحهن فى القرية، بحسب التحريات أنه تم فحص الفيديوهات عقب انتشاره في منطقة البراجيل، وتوصلوا إلى أن المتهم يمارس الرذيلة مع السيدات فى إحدى الشقق السكنية التى كان يستأجرها.

الأهالي يحاولون الفتك به

وتبين من التحريات أنَّ المتهم متزوج ولديه أبناء، وكان يقيم علاقات جنسية مع ضحاياه داخل شقة مستأجرة دون علم أهله، وأن الشرطة ألقت القبض عليه بعد أن حاول عدد من المواطنين المتضررين الاعتداء عليه والفتك به، إلا أنَّ رجال المباحث تمكّنوا من إنقاذه واقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة، وجرى التحفظ على هاتفه المحمول، وبفحصه عُثر به على عدد من مقاطع الفيديو المخلة التي صوّرها للسيدات، وجار العرض على الجهات المختصة التي تباشر التحقيق.

وتابعت التحريات أنَّ المتهم كان يستقطب الفتيات عن طريق إقامة علاقة صداقة معهنّ، ثم يبدأ في تقمص دور العاشق، وأنَّه ينوي دخول البيت من بابه ويوهمهنّ باستعداده لخطبتهنّ، ومن خلال هذا المدخل يواصل أساليبه، حتى ينجح في إقامة علاقة جنسية كاملة مع كل ضحية.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في مصر، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة مع فتيات، وتمكّنت المباحث من تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.

