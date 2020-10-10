نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور.. ياسمين صبري تستعرض مفاتنها وثرائها بين أحضان الطبيعة وامواج البحر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٥ مساءً (دوت الخليج )

قامت الفنانة ياسمين صبري بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام “، ظهرت فيها وهي تقوم بالإبحار على اليخت الذي اهداه لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وسط البحر.

ومن خلال مواصلتها لنشر صور وفيديوهات خاصة بها على حساباتها بالسوشيال ميديا، يتضح أن الفنانة صبري ما زالت تقضي إجارتها بعيدا عن أهلها وأصدقائها .

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واكتفت الفنانة المصرية، بالتعليق على صورتها الجديدة ، بوضع قلوب “حمراء” دون أي كلمات أو حتى كلمة واحدة.

واستعرضت كعادتها خلال إطلالتها الحديثة ، جمالها ومفاتنها وثرائها، وبدت مرتدية قبعة باللون الأبيض ، فيما حرصت على وضع المكياج الهادئ لإبراز جمالها وأنوثتها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وفي السياق ذاته قامت الفنانة ياسمين صبري، خلال الساعات الماضية، بنشر مجموعة صور وفيديوهات لها ، عبر خاصية الاستوري بحسابها في موقع إنستغرام، ظهرت فيها وهي في الطبيعة الخلابة وفي البحر وعلى الشاطئ.

واختارت لتلك الصور والفيديوهات، مجوهرات ثمينة ومميزة وفساتين باهظة الثمن، في إطار استعراضها لجمالها وثرائها الذي شهدته بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أبو هشيمة.

وكانت ياسمين صبري، قد نشرت مؤخراً، عبر حسابها على ” إنستغرام ”، صورة لها وهي تستمع بقهوتها على متن طائرة خاصة مملوكة لزوجها والتي تتنقل عليها، وعلقت على الصورة كاتبة: ”صباح الخير”.

وقبلها أنتشرت صور لها مع زوجها ”ابو هشيمة ” وهما يستعرضان ممتلكاتهما باهظة الثمن، بالوقت الذي يعاني فيه أشخاص كثيرون داخل مصر من الجوع والفقر والبطالة.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت خلال الفترة القليلة الماضية، بهدية رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة لزوجته الفنانة ياسمين صبري وهي عبارة عن سيارة "رولز رويس" فاخرة، لتعلّق صبري منهية الجدل بنشر صورتها مع ابتسامة خفيفة.

واللافت في الأمر أن صبري نشرت صورتها وهي تقود السيارة المذكورة نفسها.

بدورها، ذكرت الإدارة العامة للجمارك المصرية في بيان لها حينها، أن السيارة معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية، وبالتالي أصبحت السيارة معفية من ضريبة الوارد بالكامل.

كما أوضحت أنه تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2020 باسم "ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري"، ومشمولة طبقا للمعاينة سيارة ماركة "رولز رويس داون"، موديل عام 2020، السعة اللترية 5600 (12) سلندر، منشأ إنجلترا، الشحن من ميناء ليماسول قبرص، وتم قبول القيمة بمبلغ 6113545 جنيه، كما تم وضع البند الجمركي 8703249090.

يشار إلى أن الفنانة المصرية ياسمين صبري كانت تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في إبريل/ نيسان الماضي.





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