تعرف على رجال الفنانة غادة عادل أثناء مرافقتها لهم واحتضانهم (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٦ مساءً (دوت الخليج )

تصدرت الفنانة غادة عادل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول صورها مع أولادها الثلاثة في العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة".

وتفاجئ الجمهور بظهور أبناء غادة عادل، شبابا ومقاربون لعمرها وكأنهم أشقائها وليس أبنائها، والسبب في ذلك زواجها المبكر بالطبع من المخرج مجدي الهواري عام 1995، الذي أنجبت منه أربعة أولاد وبنت. وأشار عدد من المغردين إلى أن ملامحهم نفس ملامح والدتهم .

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محمد الابن الأكبر لغادة ظهر معها لأول مرة قبل أيام على شاطئ البحر وهي تحتضنه بحنان الأموة الذي لا يقارن بغيره ، إذ نشرت صورتها معه لتهنئه بعيد ميلاده، كاتبة: "حبيبي كل سنة وأنت طيب، يا روح قلب أمك، ربنا يحميك حبيبي ويسعد قلبك".

أما "عبد الله" فيحب دائما التواجد في كواليس أعمال والدته غادة عادل ووالده مجدي الهواري، كما سبق وأطلق قناة عبر موقع YouTube وكان يشارك متابعيه بفيديوهات له.

كما قام بتأليف وإخراج وبطولة فيلم يحمل اسم "العفاريت" وظهرت والدته غادة عادل في جزء منه، إلا أنه تعرض لانتقادات كبيرة، مما اضطره لنشر فيديو أكد فيه للجمهور أنه يتقبل كل الآراء والانتقادات المحترمة التي تلقاها، مشيرا إلى أنه أخطأ ولم يوضح فكرة الفيلم بشكل جيد.

ووعد عبد الله متابعيه بأن يقدم أفلاما جيدة خلال الفترة المقبلة يتفادى فيها الأخطاء، أما المسيئين له فرد عليهم قائلا "إن حسابهم عند الله ولن يهتم بما يقولوه".

وما لبث عبد الله أن أعلن بعدها عن تجربته الثانية في السينما، وذلك من خلال الفيلم القصير "دي حكاية" الذي يلعب فيه دور البطولة.

أما الطفلان التوأم لغادة عادل، فظهرا معها بإحدى الاعلانات في رمضان 2017، ثم ظهرا مع والدهما قبل أشهر في العطلة الصيفية.

وكان أحدث ظهور لهما برفقتها في العرض الخاص بالأمس .





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