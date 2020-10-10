شاهد.. 10 صور فاضحة للفنانة منة فضالي أثارت موجة غضب واسعة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٤ مساءً (دوت الخليج )

تواصل الفنانة منة فضالي ، مشاركة جمهورها ومتابعيها، بمواقع التواصل الإجتماعي، بصور وفيديوهات لها ، مثيرة للجدل في معظمها.

واعتادت فضالي منذ بدأت التمثيل حين قدمتها والدتها التي كانت تعمل كمساعد للمخرج مجدي أبو عميرة الذي أعجب بها واسند إليها أحد الادوار في مسلسل أين قلبي في عام 2002، الظهور بإطلالات شبه عارية، وتأدية أدوار جريئة تحتوي على إيحاءات جنسية.

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جراءة الفنانة منة فضالي، ورغم تعرضها بسببها لهجوم حاد مرات عديدة ، إلا أنها لم تتوقف عن مواصلة تلك الجراءة بل إنها كانت تزيد من رفع نسبتها بعد كل هجوم .

وكشفت خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة” على قناة القاهرة والناس في 18 مايو 2018، أنها تزوجت دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء.

وقالت : "كانت تجربة سريعة لمدة 6 شهور، هو شخص كويس جدا، وباحترمه وإحنا أصدقاء دلوقتي، ما ينفعش أغلط على حد كان جوزي".

وأرجعت السبب الأساسي لانفصالهما إلى تعديه عليها بالضرب في إحدى المرات، لافتة إلى أنه "كان عنده اعتراض على تمثيلي، واعتراضات على لبسي، وعلى السوشيال ميديا، وخروجي وحضوري حفلات.. أنا ست بتشتغل وماكنش ينفع طول الوقت يقولي لأ لأ.. واتطلقنا بسبب المرة اللي ضربني فيها".

وتابعت: "عنده كلمة لأ طول الوقت لأنه كان بيخاف عليا جدا وكان بيغير عليا جدا.. الغيرة والشك بيعملوا مشاكل كتير وانفصلنا بهدوء لكن الضجة حصلت بعد سنين طويلة".

كما كشفت منة فضالي، في تصريحات أخرى ، أنها ارتبطت برجال كثر لكنها لم تندم ولم تبك إلا على فراق شخص واحد، وروت قصة زواج قصير تعرضت خلاله للضرب، وقالت: "بنبسط جدا لما بكون عندي أصدقاء رجالة".

وقالت فضالي، في حوار مع برنامج "تحيا الستات" على قناة النهار، إن الفارق في السن بينها وبين أول شخص ارتبطت به كان 21 عاما، لترد عليها مقدمة البرنامج: "ده تقريبا كان ضعف عمرك وقتها".

وأوضحت سبب تلك العلاقة قائلة: "كان مهتم بيا وكنت صغيرة وكان صوته حلو وبيغنيلي، كان شخصية لطيفة وذوق لكن محصلش نصيب وانفصلنا".

وفي السياق تداولت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباء قبل فترة ، تتحدث عن تغرض الفنانة المصرية الشابة لحادث اختطاف من قبل مسلحين يتحدثون بلهجة بدوية وقاموا بسرقة سيارتها ومبلغ مالي كبير وعدد من الهواتف المحمولة. وهي ذات الأنباء التي اكدتها منة فضالي نفسها حينها.

منة كانت قد توارت فترة بعيدًا عن الأضواء منذ الجدل الذي دار حول خطبتها لضابط شرطة والغريب أن الفنانة الشابة دائما ما تعود إلى الأضواء بحادث أو أزمة جديدة يتهمها البعض بافتعالها في محاولة منها لجذب الأضواء.

وخلال مسيرتها الفنية تعرضت منة فضالي لعدد من حملات الهجوم عبر مواقع التواصل، لعل أهمهما تلك التي جاءت إثر إقامتها حفل عيد ميلادها الذي تسربت منه صور وهي بين أحضان عدد من الفنانين المشاركين في الحفل.

ومؤخرًا ظهرت في إطلالة ساخنة جديدة ومثيرة للجدل ، عبر موقع إنستغرام، وهي ترتدي ملابس داخلية خفيفة على شاطئ البحر.

وفي المرفق اخترنا 10 من أجرأ صور منة فضالي ، خلال مسيرتها الفنية التي تصل حتى الآن إلى 18 عاماً :





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