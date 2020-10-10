بعد أشهر على وفاتها.. ابنة الفنانة الكبيرة ‘‘رجاء الجداوي’’ تنشر صورة نادرة ورومانسية لوالدتها مع هذا الرجل (الاسم + الصورة)

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عدن - نيرة ابو خليفة - نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورة نادرة لوالدتها وزوجها الراحل حسن مختار، عبر حسابها بموقع "إنستغرام". وقالت أميرة على الصورة: "الله يرحمكم يا حبايبي.. حب استمر 46 سنة كله احترام متبادل وتقدير وحنيه متناهيه ومودة ورحمة في الجنة ونعيمها يا حبايبي إن شاء الله ويارب تكونوا مع بعض زى ما كنتوا بتتمنوا". جديد أخبار دوت الخليج: وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية شهر يوليو الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاما. المصدر: RT

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