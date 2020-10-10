الكشف عن هوية الفتيات اللاتي قصدتهن هيا الشعيبي بالمقطع الإباحي (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:١٦ مساءً (دوت الخليج )

كشف المذيع والممثل الكويتي عبدالله الطليحي، عن هوية الفتيات اللاتي قصدتهن مواطنته الفنانة هيا الشعيبي بمقطع الفیدیو الذي وصفه البعض بأنه إباحي، والذي نشرته في حسابھا عبر تطبیق "سناب شات" الخمیس الماضي. مؤكدا أن صديقاتها هن من أرادت الشعيبي إرسال الفيديو لهن.

وقال عبدالله الطليحي في مقطع فيديو بثه عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع إنستغرام، أن الشعيبي نشرت الفيديو عن طريق الخطأ، موضحا أنها كانت تريد إرساله إلى صديقاتها، إذ قال: "السلام عليكم بتكلم عن موضوع أختي هيا شعيبي واللي حصل لها واليوم هي موجود في النيابة للتحقيق عن الموضوع اللي صار، الإنسان يقول خير وصالح يا إما ما يتكلم، واللي شاف الفيديو الللي انتشر ولاحظه، أن الفيديو ما تم تصويره مباشرة أي أنها ما كانت تنشر شيء إباحي".

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وأضاف الطليحي : "الفيديو هذا مكتوب من ألبوم الكاميرا، يعني موجود عندها في تليفونها، وكان القصد منه أن تدزه حق رفيقاتها على الدايركت، ونزلته بالاستور بالغلط، وخلال ثلاث دقائق تم مسحه لأنه اتصل عليها زوجها وربعها وقالوا لها أنتي ارسلتي فيديو على الاستوري بالغلط، هذا هو الموضوع وما فيه، وأتمنى أن تحل الأمور، والصورة تكون أوضح، ونحن مع تطبيق القانون والقانون فوق الجميع".

من جهته ذكر الناشط بمواقع التواصل الاجتماعي "شاھین"، إن ھیا الشعیبي عرضت على النیابة العامة بعد القبض علیھا مساء الخمیس الماضي وتم إرجاء التحقیقات للأحد بعدما ادعت أن حسابھا تم اختراقه.

وقال "شاھین" في حسابه عبر "سناب شات" إن الشعیبي قالت في التحقیقات إن "ھاكر" سعودي ھو من اخترق حسابھا، وعندما سئلت عن تحدیدھا لجنسیة "الھاكر" أكدت أنھا كانت تھدد من ھكر سعودي مؤخراً.

یأتي توضيح عبدالله الطليحي، بعدما أكد عدد كبیر من المتابعین، استحالة اختراق أي حساب عبر تطبیق "سناب شات" عندما یكون موثقا، في إشارة إلى أنھا من قامت بنشر المقطع "الخادش".

وكانت النیابة العامة في الكویت قد أمرت بحجز الفنانة الشعیبي، في مبنى المباحث الجنائیة لحین مواصلة التحقیق معھا غدا الأحد على خلفیة مقطع الفیدیو الـ"خادش".



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