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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت وسائل إعلام ومصادر عائلية عُمانية، اليوم السبت، عن وفاة الشاعر أحمد بن بله الحريزي بشكل مفاجئ بعد مسيرة أدبية وعلمية كبيرة في سلطنة عمان ودول الخليج.

وقال المهندس سعيد بن سالم الحريزي، "فقد الوطن الشاعر والأديب أحمد بن بله الحريزي صاحب الكلمات الوطنية "عمان أعظم علم للسلم والجيران" أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته".

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أسرة الشاعر العماني الكبير تكشف سبب مقتله في اليمن (صور وفيديو)

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وأضاف المهندس سعيد على تويتر، أن الشاعر أحمد بن بله الحريزي مواطن عماني كان في اليمن، وبلغهم خبر وفاته صباح اليوم، "لكن إلى الآن الأسباب غير معلومة والقاتل غير معروف".

وأشار سعيد بن سالم إلى، أن خبر وفاة الشاعر أحمد بن بله وقع كالصاعقة على جميع معارفه ومحبيه في عمان واليمن وكل الدول العربية، داعيا له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

بدوره، كتب عامر أحمد أبو الطيب، "عظم الله أجركم ورحم الله الشاعر بن بلة، عرفناه عن قرب وجالسناه وكان إنسانا ودودا واجتماعيا ومرحا صاحب أخلاق عالية، وصاحب البشاشة والابتسامة الدائمة".

كما نعى الشاعر سعيد بن حرحار المشيخي، زميله الراحل بن بله، إذ قال عنه إنه كان إنسانا هادئا ومثقفا وخلوقا بشعره وتعامله "اللهم أدخله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان". وفق ما كتب.

يشار إلى أن قصائد الشاعر أحمد بن بله الحريزي كانت وطنية بامتياز، كونه حمل أمانة الوطن وتعمش في العشق له وفاق تجسيد الشعراء في التعبير عن هذا الشعور، وفق متابعوه.