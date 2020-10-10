ريم عبدالله تبرز أردافها وصدرها بشكل مثير وتشعل مواقع التواصل.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٣ مساءً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث صور للفنانة السعودية ريم عبد الله وصفوها بأنها أجرأ صورها على الإطلاق. وظهرت ريم في الصورة الأولى التي تم التقاطها أثناء رحلة لها في الخارج مرتدية جينز أزرق ضيق وفانلة بيضاء كشفت مفاتنها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: فنان شهير يقتل أمه ويضع رأسها في ثلاجة المنزل! في حفل زفاف.. إندلاع إشتباك بين فنان ولاعب مصريان شهيران (فيديو) 4 خطوات تحمي حسابك في واتساب من الاختراق.. لا تفوتك! رفض 31 محاميا الدفاع عنه.. الإعدام لمواطن وزوجته تسلمه لحبل المشنقة بدون قميص.. العثور على عارضة أزياء شهيرة تتسول في الشوارع (صور) الكشف عن هوية الفتيات اللاتي قصدتهن هيا الشعيبي بالمقطع الإباحي (فيديو) التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة تجاه جنوب المملكة فتاة تحاول الانتحار على طريق سريع في السعودية.. فيديو صادم! مكشوفة الصدر والبطن.. مي عمر تتحسس جسد روجينا بفستان ضيق وابتسامة ساحرة زوجة بطل مسلسل عثمان تثير السخرية بعدما تدلى هذا الشيء من قميصها.. صور بالفيديو.. نجوى كرم تحتضن وتُقبّل جارها في "ذا فويس سينيور" وسط ذهول الجمهور لعشاق شرب القهوة على الريق.. دراسة بريطانية حديثة تحذر! تعرف على رجال الفنانة غادة عادل أثناء مرافقتها لهم واحتضانهم (صور) بالصور.. ياسمين صبري تستعرض مفاتنها وثرائها بين أحضان الطبيعة وامواج البحر هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة وفي الصورة الثانية ارتدت الفنانة السعودية تي شيرت ضيق كشف حمالة صدرها فيما ظهرت في الصورة الثالثة وهي تمارس السباحة بأحد مسابح جدة. وتصدرت ريم عبد الله الترند خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في فيديو مصور وهي مرتدية قلادة تسمى رعد الشمال وتزن 4 كجم من الذهب حيث حقق المقطع نصف مليون مشاهدة خلال 4 ساعات فقط.

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