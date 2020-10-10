في حفل زفاف.. إندلاع إشتباك بين فنان ولاعب مصريان شهيران (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:١٨ مساءً (دوت الخليج )

اندلع إشتباك بين الفنان المصري أحمد فهمي، ومواطنه لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق الشهير بـ"شيكابالا"، خلال حضورهما حفل زفاف أحد أصدقائهما المقربين، بسبب خلافات سابقة بين الثنائي غير أن تدخل البعض أخمد الاشتباك والشجار في بدايتهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محل الواقعة بين فهمي وشيكابالا، أوضح أن الأول التقى مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق فطلب منه التوجه لشيكابالا لإلقاء السلام عليه وتصفية الخلافات السابقة بينهما خاصة أنهما في حفل زفاف حيث رأى أن الفرصة مواتية لإنهاء الخلاف.

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ولبى أحمد فهمي طلب "العماري" وذهب ليحتضن شيكابالا إلا أن الأخير بادر بفتح حديث قيل إنه تطرق لخلافاتهما السابقة على خلفية توسط أحمد فهمي لانتقال لاعب الزمالك للنادي الأهلي في وقت سابق، وهو ما جعل الأمور بينهما تشتعل كون فهمي لم يرض برد فعل اللاعب المصري فتدخل البعض من الحضور لإنهاء الاشتباك والشجار.

وبحسب ما ورد على لسان شهود عيان، فإن سلام شيكابالا على أحمد فهمي كان بشكل غير لائق، ورغم هذا تجاوز أحمد الموقف بقوله: "إنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، ليرد الأخير بقوله: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بنعم ليفاجأ بشيكابالا ينعته والنادي الأهلي وجمهوره بأبشع الألفاظ ويتماسكان بالأيدي.

وزاد الاشتباك بين الثنائي، بعدما قال فهمي لـ"شيكابالا" :"أنت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟" ليعاود اللاعب سباب النادي الأهلي المصري وجمهوره من جديد، ومن هنا وجه أحمد فهمي السباب لشخص شيكابالا دون التعرض لنادي الزمالك.

وفي أول تعليق له على تلك الأزمة قال أحمد فهمي في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل، فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".

يُذكر أن الخلاف بين الفنان أحمد فهمي واللاعب شيكابالا ممتد منذ فترة طويلة، إثر تدخل الأول لانتقال الثاني للنادي الأهلي وعندما كشف أحمد فهمي عن توسطه ثار غضب اللاعب منه، ورغم هذه الخلافات دافع أحمد فهمي عن شيكابالا سابقًا عندما تعرض للتنمر من الجمهور.



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