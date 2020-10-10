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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكد الكاتب علي الزامل ، أن الموهبة وحدها لا تصنع جماهيرية ونجومية فلا بد من قبول الفنان واستحسانه لدى الجماهير الغفيرة .

وأشار الزامل في مقاله المنشور في صحف سعودية تحت عنوان “هيا شعيبي” قد لا تجد ثمن تذكرة القطار ، إلى أن الجمهور السعودي من دون أدنى شك هو مبتغى وغاية كل فنان حصيف (يحسبها صح) ليس فحسب بوصفه جمهوراً عريضاً بل بوصفه جمهوراً تستميله ذائقة الإحترام وتأخذه دماثة الخلق وحسن التقدير بقطع النظر عن أداء الفنان وموهبته .

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أقوى هجوم سعودي على الفنانة “هيا شعيبي”: قد لا تجد ثمن تذكرة القطار !

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وأضاف : ” يكفي القول أنه “صانع الجماهيرية” وعرابها بلا منازع وإن شئنا فهو القاطرة التي يستقلها الفنان (المغمور) لتقله إلى حيث محطة النجوم والمشاهير على الصعيد الخليجي تحديداً ! ” .

وتابع : “الفنانة “هيا” لم تحسن التقدير لجهة جمهورها السعودي مؤخراً وربما قادها غرورها بأنها قد تبوأت مقعد النجومية لجهة الجمهور السعودي وغاب عن بالها بأن الشعب السعودي يقرأ ما بين السطور ولا يمكن بحال التهاون لجهة من تبدر منه أنملة إساءة لوطنه وإن بشكل غير مباشر همزاً ولمزاً فتجدهم يستنفرون “حزمة واحدة” يقاطعونه دون هوادة ولا تأخذهم به رأفة مهما بلغت نجوميته وشهرته وقد يجد نفسه فجأة قد أُعيد مُجدداً للمربع الأول وربما عليه أن يحجز من جديد تذكرة قاطرة (الشهرة والنجومية) وقد لا يحظى بها !” .

واختتم مقاله قائلاً : ” لأنه نسي أن قيمة التذكرة باهظة ولا تُقدر بالمال وقيمتها (معنوية) وهذا ما لم تحسب حسابه الفنانة هيا شعيبي !؟”