نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قتل صديقه على يد إبنه فطلق زوجته.. ما لا تعرفه عن فارس السينما العربية الذي شارك في ثلاثة حروب طاحنة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٢ مساءً (دوت الخليج )

حلت ذكرى ميلاد فارس السينما العربية الفنان الكبير أحمد مظهر ، أمس الأول 8 أكتوبر ، وهو اليوم الذى ولد فى مثله من عام 1917، بحي العباسية وعاش حياة حافلة بالفن والجهاد والفروسية وقدم للسينما المصرية عدداً من روائعها، كما اشتهر بين زملائه بأخلاق الفرسان والأمراء.

ارتبط الفنان أحمد مظهر بعلاقة صداقة بعدد من رموز الموسيقى والأدب والجيش وكان متعدد المواهب كما حرص منذ بداية عمله في عالم الفن، على إبعاد حياته الخاصة عن الأضواء، وجمعته قصة حب كبيرة مع زوجته هدايت وأنجب منها ثلاث بنات وولد (إيمان، جيهان، ريهام، شهاب)، وكان الأخير هو سبب الطلاق!

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أثناء زيارة أحد زملاء مظهر له في منزله لعب مع ابنه شهاب، الذي وجد مسدس والده متروكا في متناول يده ومحشو بالذخيرة الحية، فسدده في وجه صديق والده وضغط على الزناد، ليسقط الآخر قتيلا.

وعقب الحادثة نشب خلاف شديد بين مظهر وزوجته وتبادلا الاتهامات وتحميل كل منهما المسؤولية للآخر إلا أن الأخيرة لم تتحمل هذا الوضع وتم الانفصال بينهما، ولم يفكر في الزواج بعدها.

تخرج أحمد مظهر من الكلية الحربية عام 1938 مع الرئيسين أنور السادات وجمال عبدالناصر وثروت عكاشة، وكمال الدين حسين، وعبد الحكيم عامر، ثم بعدها التحق بسلاح المشاة قبل ان ينضم لسلاح الفرسان كما التحق بالفريق المصرى للفروسية، وشارك في الحرب العالمية الثانية كما شارك في حرب فلسطين عام 1948، والثورة المصرية .

كان أحمد مظهر فى فنلندا للمشاركة فى مسابقة دولية للألعاب الأوليمبية حين تم استدعاؤه بشكل عاجل وسريع للمشاركة في ثورة 1952 وتم تعيينه فى منصب قائد مدرسة الفروسية بعد الثورة.

بدأ أحمد مظهر عمله بالفن حينما قدمه زكي طليمات فى مسرحية "الوطن" عام 1948، ثم دخل عالم الفن السينمائي من بوابة الفروسية حينما اختاره المخرج إبراهيم عز الدين ليقوم بدور في فيلم ظهور الإسلام عام 1951 م، وبعدها رشحه يوسف السباعي لبطولة فيلم "رد قلبى" عام 1952، وحقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا، وبعدها بدأت شهرة أحمد مظهر ونجوميته.

استقال مظهر من الجيش عام 1956 م برتبة عقيد وعمل سكرتيراً عاماً بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وتفرغ عام 1958 م للعمل في السينما.

برع الفنان الكبير فى تجسيد الأدوار التراجيدية، فجسد شخصية صلاح الدين الأيوبى، وحقق نجاحا كبيرا فى فيلم دعاء الكروان الذى رشح لتمثيل مصر فى الأوسكار، ورغم شخصيته الجادة برع أيضا فى تجسيد الأدوار الكوميدية، ومنها أدواره فى أفلام، الجريمة الضاحكة ولصوص لكن ظرفاء، والأيدى الناعمة كما شارك فى العديد من المسلسلات التليفزيونية التاريخية والدينية والاجتماعية وله 10 مسرحيات.

وقد لا يعرف الكثيرون أن أحمد مظهر أخرج للسينما فيلمين كتبهما بنفسه هما نفوس حائرة 1968، وحبيبة غيرى 1976، ومن أشهر أعماله التليفزيونية ضد التيار، ضمير أبلة حكمت، العرضحالجى، عصر الفرسان، وحصل على عدد من الجوائز الفنية.

وتعرض الفنان مظهر لأزمة نفسية كبيرة فى نهاية حياته عندما تم اقتصاص نصف الفيلا الخاصة به والتى يعيش فيها مع أحفاده، لتدخل ضمن الطريق الدائرى، فظهر الفنان الكبير فى أحد البرامج التليفزيونية باكيا من شدة التأثر، مشيرا إلى أنه يزرع فى حديقة الفيلا مجموعة من النباتات النادرة، ورغم تعاطف الناس معه ومحاولات التدخل لحل هذه المشكلة، إلا أنها لم تحل وبالفعل تم أخذ نصف مساحة الفيلا ، ورفض الفنان الحصول على أى تعويض، وكان هذا الموقف من أصعب المواقف التى واجهته.

ارتبط الفنان أحمد مظهر بعلاقة صداقة قوية مع الروائى العالمى نجيب محفوظ، وكوّنا مع عدد من عمالقة الأدب والفن مجموعة أصدقاء أطلقوا على أنفسهم شلة "الحرافيش"، ومنهم: مصطفى محمود وصلاح جاهين وتوفيق صالح وعادل كامل، وغيرهم، وصاحب إطلاق هذا اللقب هو "مظهر" نفسه واعتادوا أن يجتمعوا دائما على مقهى الفيشاوي بالحسين، ومقهى علي بابا، وبدأت العلاقة بين نجيب محفوظ وأحمد مظهر منذ عام 1943، قبل أن يخوض مظهر المجال الفنى، واستمرت حتى وفاة الفنان أحمد مظهر.

وقال أحمد مظهر عن صداقته للأديب العالمي: "نجيب محفوظ هو صديقي الأول ولا يعلو عليه أحد فى قلبى".

ورحل فارس السينما وأميرها عن عالمنا فى 8 مايو من عام 2002 بعد حياة فنية حافلة تاركا خلفه تراثاً كبيراً من فن الزمن الجميل.





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