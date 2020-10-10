ياسمين صبري تعتزل الفن.. ومصادر تكشف السبب الصادم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٢ مساءً (دوت الخليج )

قررت الفنانة ياسمين صبري الحصول على إجازة من المشاركة في الأعمال الدرامية المدّة القادمة بشكل تام ، للتفرغ لنشاطات خاصة والقيام برحلات سياحية داخل وخارج مصر .

وذكرت مصادر "راديو نجومنا" أن ياسمين صبري اعتذرت عن المشاركة في عدة أعمال درامية عرضت عليها مؤخراً بعد اتخاذها قرار الابتعاد عن مثل هذه الأعمال لبعض الوقت.

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وأرجعت ذات المصادر سبب ابتعاد ياسمين صبري عن الدراما ، إلى الهجوم الشديد الذي تعرضت له عقب فشل مسلسلها الأخير فرصة تانية.

ولفت إلى أن ذلك الهجوم أدى إلى اتخاذها قرار الاعتزال المؤقت والحصول على إجازة للتفرغ لأعمال وأنشطة خاصة.

مصادر أخرى مطلعة أكدت أن وراء قرار الفنانة المصرية، بالعزوف عن الأعمال الدرامية، ضغوط مارسها عليها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، منذ استضافتها في برنامج "رامز مجنون" الذي قالت خلاله بأنها أعجبت بأبو هشيمة لأنه يضحكها، وذلك ردا على سؤال رامز جلال لها عن سبب إعجابها بزوجها، وهو ما أدى إلى سخرية واسعة من الزوجين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أخر أعمال ياسمين صبري، مسلسل فرصة تانية وشاركها البطولة أحمد مجدى ومحمود البزاوى وهبة مجدى وإداورد وهبة عبد الغني ودياب وعمر النشاوي وأحمد الشامي، وهو من إخراج مرقص عادل.





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