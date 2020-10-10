بسروال مطاطي فاضح.. سارة الكندري تبرز مناطق حساسة وتتعرض لهجوم كبير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٨ مساءً (دوت الخليج)

أثارت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري موجة من الجدل الواسع بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي إثر استعراضها جسدها بصورة فاضحة بعد أن ارتدت بنطلون مطاطي “الليقنز” والذي يتخذ شكل الجسم تماماً ويُظهره كما هو.

حيث وظهرت بمقطع فيديو نشرته من خلال حسابها على موقع “سناب شات”، وهي تُبر مفاتن جسدها بصورة فاضحة وتقول: “هذا الليقنز خيالي، خيالي”.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وتفاعل النشطاء مع فيديو الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري ، ووصفوا ما تفعله بـ”الرخص” مُقابل الحصول على النقود والشهرة، فيما نشروا صوراً ومقاطع فيديو أخرى تثبت على التركيز في استعراض مناطق حساسة، متسائلين عن دور زوجها في هذا حول هذا الأمر.





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