قارئ شهير يحذف صورة جمعته بمحمد رمضان بعد دقائق من نشرها .. لهذا السبب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٧ مساءً (دوت الخليج )

تعرض قارئ القرآن، الشيخ محمود الشحات أنور، لهجوم من قبل الكثير من متابعيه بعد نشره صورة عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، تجمعه بالفنان محمد رمضان، وهما يتبادلان التحية والحديث أثناء واجب عزاء.

وعلى الرغم من أن القارئ الشهير، لم يرفقها بأي تعليق، إلا أن الصورة أثارت جدلاً واسعا بين متابعيه، واعتبروا البعض أنه من غير اللائق أن ينشر صورة كهذه مع الفنان المثير للجدل، وطالبوه بأن يعتذر لمحبيه ومستمعيه، فيما اعتبرها آخرون صورة عادية التقطت في عزاء وليس في حفل فني ، ودعوا المنتقدين إلى عدم المبالغة والتطرف في مثل هذه الأمور.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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واستجاب الشحات لمنتقديه، وقرر أن يحذف الصورة بعد دقائق معدودة من نشرها، دون أن يبدي أي تعليق على الموقف أو يبرر نشر او حذف الصورة ويشرح رؤيته حول فكرة التقاط رجل دين لصورة برفقة فنان.

وفى سياق آخر، قال الشيخ محمود الشحات أنور في وقت سابق، إن من يخلص للقرآن الكريم، سيكون له نجاح فى الدنيا ودرجة عليا فى الأخرة، وأنه ورث تلك المهنة وحب القرآن الكريم من والده، ووجد نفسه يتلو آيات من الكتاب الحكيم فى غرفته، وعندما سمعه والده بدأ فى تنمية موهبته، حيث أرسله إلى أحد الشيوخ للبدء فى حفظ القرآن، وتعلم أحكام التلاوة والتجويد، واشترك فى أحد مسابقات التلاوة على مستوى الجمهورية وفاز بها على الرغم من صغر سنه، وحصل على الجائزة الأولى فى الحفظ والصوت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر في برنامج "يحدث فى مصر" الذى يذاع على قناة mbc مصر، أن والده طلب منه التوقف عن التلاوة لفترة عندما كان صغيرا حتى لا يتأذى صوته وهو فى هذا السن، ثم عاد مرة أخرى إلى التلاوة عندما كبر سنه، مشيرا إلى أنه فوجئ أن فئة الشباب تحب صوته، فحاول التقرب منهم من خلال طريقة تلاوة عصرية تتماشى مع تلك الفئة العمرية.

وأوضح أن مثله الأعلى فى التلاوة هو والده، مشيرا إلى أنه لا يتقمص أى شخصية فى التلاوة وإنما يسعى لأن تكون له طريقته فى التلاوة، متمنيا أن ينتشر القرآن الكريم فى العالم بأثره، لافتا إلى أنه تطور كثيرا منذ أول مرة قرأ فيها، خاصة فى أحكام التجويد، وطريقة عرض الآية للناس ليتأثروا بها.

وقال إنه يحب الكثير من الآيات ويتعلق بها، بسبب والده عندما كان يسمعها بصوته، وهي فى سورة يوسف، مشيرا إلى أن سورة يوسف على وجه التحديد تطلب منه قراءتها فى كل مناسبة يشارك فيها.





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