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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد الكركم من أشهر التوابل المصنوعة من جذور نبات الكركم، ويعد الموطن الأصلي للكركم جنوب شرق آسيا وهو من عائلة الزنجبيل، وقد تم استخدام الكركم كعلاج شعبي قبل آلاف السنين، ويحتوي الكركم على المادة الفعالة الكركمين الذي يعطي الكركم الفائدة واللون الأصفر، فيحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهاب والأكسدة مما يجعل من المفيد شرب شاي الكركم وخصوصًا قبل النوم لفوائده الصحية.

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مشروب أصفر قبل النوم يعالج التهابات المفاصل ويعزز المناعة ويقلل مضاعفات أمراض القلب

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وفي ما يأتي فوائد شرب الكركم قبل النوم:

يقلل من أعراض التهاب المفاصل: يعمل الكركم كمضاد للالتهاب، فيساعد الكركم في الحد من إبراز أعراض التهاب المفاصل.

يعزز وظيفة المناعة: أثبتت الدراسات أن الكركم يحسن وظيفة الجهاز المناعي في الجسم، فيحتوي الكركم على خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب والفيروسات والجراثيم، كما أثبتت الدراسات أن الكركم يعمل على تنظيم وظائف خلايا الجسم المناعية ضد السرطان.

يساعد في تقليل مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية: أثبتت الدراسات أن الكركم يحتوي على العديد من الخصائص المفيدة لصحة القلب من خلال خصائص مضادات الأكسدة والالتهاب، كما وقد أشارت الدراسات أن شرب الكركم قبل أيام من عمليات القلب الجراحية يعمل على تقليل خطر احتشاء عضلة القلب أو النوبات القلبية.

يساعد في الوقاية من السرطان: من أهم خصائص الكركم المعمول بها سريريًا أنه يعمل على مكافحة السرطان من خلال تقليل خطر تلف الخلايا وتقليل حدوث الطفرات الجينية المسببة للسرطان.

طريقة صنع مشروب الكركم

يمكن تحضير مشروب الكركم من مسحوق الكركم النقي أو الكركم المبشور أو المطحون، ويتم تحضير مشروب الكركم من خلال وضع ملعقة من الكركم على 4 أكواب من الماء المغلي، ويترك المزيج على النار لمدة 10 دقائق ثم يترك ليبرد، ويمكن تعزيز نكهة مشروب الكركم من خلال بعض الإضافات مثل العسل، زيت الهند، الليمون، والكثير من المواد لتعزيز فوائد شرب الكركم قبل النوم .

وقد أثبتت الدراسات أن مشروب الكركم له فوائد عظيمة في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويستخدم مشروب الكركم بشكل يومي لزيادة معدلات الحرق وتنشيط عملية فقدان الوزن، مما يجعل مشروب الكركم مفضل لدى الكثير من الأشخاص.