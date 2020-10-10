السقا يكشف سبب خلافه مع تامر حسني: عيب ميصحش كده

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٤ مساءً (دوت الخليج)

كشف الفنان أحمد السقا أسباب غضبه من الفنان تامر حسني، على خلفية تعاونهما سويا في فيلم "الفلوس"، الذي عرض نهاية العام الماضي.

وأوضح السقا خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "السيرة" المذاع على قناتي أبو ظبي وdmc، أنه غاضب من تامر ولم يخبره بهذا الأمر حتى الآن، قائلا: "أنا زعلان من تامر حسني ولحد الآن مقولتلوش إنه أنا زعلان منه.. ودي أول مرة أقول رغم أني بحبه جدا.. ولو مش بحبه مش هزعل منه".

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أشار السقا إلى أنه عندما طلب منه تامر أن يظهر كضيف شرف في الفيلم وافق على الفور، فقد سبق وأن ظهر معه كضيف شرف في مسلسل "ولد الغلابة"، لافتا إلى أنه فوجئ باسمه في دعايا فيلم "الفلوس" وكأنه مشارك في البطولة، بل إن الاسم كان موجودا على بعض الأفيشات، مضيفا: "كلمته .. مرة قالي دول فانز ومرة قالي دي الشركة المنتجة، قولتله أنا معرفش الشركة ومعرفش حد غيرك وميصحش.. ودي أثرت عليا نفسيا وأثرت عليا في شغلي".

تابع: "لو تامر قابلني دلوقت وقالي كلمتين حلوين خلاص هنتصافى.. بس زعلت لأنه ميصحش يعمل فيا كده.. هو كان بإيده يمنع الكلام ده بس واضح انه كان مشغول.. أو ممكن يكون عداها.. وأنا مسامحك يا عم تامر".

يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



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