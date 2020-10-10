العثور على طفل داخل علبة بيتزا مع رسالة مؤثرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٧ مساءً (دوت الخليج )

عثر سكان محليون في مدينة تلالتينانغو بولاية زاكاتيكاس المكسيكية على طفل لا يتجاوز عمره أسبوعا ملفوف ببطانية داخل علبة بيتزا ملقاة على رصيف في الشارع وبجانبه رسالة مؤثرة من جدته عن والدته.

جاء في نص الرسالة "أرجوكم، اعتنوا بحفيدي، فقد توفت والدته (ابنتي) أثناء الولادة، ولا أقدر على إعالته، أتمنى أن يحصل على حياة أفضل وأن يسامحني على تركي له". وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

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وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الاجتماعية المختصة فقامت بنقل الطفل الرضيع إلى مستشفى محلي لفحصه طبيًا وأعلنت "الحماية المدنية" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن عثورها على الطفل وأرفقت صورته بصورة الرسالة المؤثرة التي تُركت بجانبه

وكتبت تلك الجهة منشورا مرفقا بالإعلان جاء فيه :"الحياة تبني شخصيتك ولكنها لا تُعدك لمواجهة مواقف مثل هذه في الحياة"، وانتشر نبأ العثور على الرضيع داخل علبة البيتزا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي في المكسيك.

من جانبه أعلن أنخيل فاريلو بينيدو، عمدة مدينة تلالتينانغو، تحمله لمصاريف رعاية الطفل . معربا عن حزنه أن الطفل تم التخلي عنه بهذه الطريقة بسبب الأحوال المادية.

وشارك أنخيل منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يُعرب فيه عن حزنه أن الأطفال يتم التخلي عنهم بسبب نقص الموارد المالية، وقال "سأعتني بالطفل مهما كلفني الأمر"، وتوجه بالدعاء أن ترقد روح الأم بسلام وأن يغفر الرب لجدته التي ألقته بهذا الشكل . وفقًا لصحيفة مكسيكو نيوز ديلي.





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